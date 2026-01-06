Maduro’yu ABD’ye Teslim Eden Kişi Belli Oldu

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu gerçekleştirdiği operasyonla herhangi bir direnişle karşılaşmadan alıkoyması, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Eski Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Santos Calderon, Maduro’nun yerine geçici olarak Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez’i bu operasyonun önemli bir parçası olarak tanımladı. Calderon, "Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Operasyonun Detayları ve Rodriguez’in Rolü

ABD’nin gerçekleştirdiği operasyon, Maduro’nun evinden kaçırılmasıyla sonuçlandı. Bu gelişme, Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez’in, kendisini ABD yönetimine “Maduro rejiminin kabul edilebilir alternatifi” olarak sunmasıyla bağlantılı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Santos Calderon, Rodriguez’in bu süreçteki rolünü vurgulayarak, "Maduro’yu teslim eden kişi o" dedi. Bu durum, Rodriguez’in siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Geçici Devlet Başkanlığına Yükselişi

ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro’nun alıkonulmasının ardından, Delcy Rodriguez Venezuela Meclisi’nde yemin ederek resmen geçici Devlet Başkanı oldu. Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro’nun yokluğu nedeniyle Rodriguez’in geçici olarak tüm yetki ve sorumlulukları üstlenmesine karar vermişti. Bu karar, Venezuela ordusu tarafından da desteklenerek, Rodriguez’in yeni pozisyonunu güçlendirdi.

Delcy Rodriguez’in Siyasi Geçmişi

57 yaşındaki Delcy Rodriguez, sol bir aileden gelmekte ve Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli önemli görevlerde bulunmuştur. 2017 yılından bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Rodriguez, şimdi ise ülkenin geçici lideri olarak ulusal ve uluslararası sahnede daha fazla dikkat çekmektedir. Rodriguez’in, Maduro yönetiminin devamı için bir alternatif olarak öne çıkması, Venezuela’nın geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.