Dolar
43,0494 %0.07
Euro
50,4564 %-0.05
Gram Altın
6.161,31 % 0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Maduro’yu ABD’ye Teslim Eden Kişi Belli Oldu

Maduro’yu ABD’ye Teslim Eden Kişi Belli Oldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Maduro’yu ABD’ye Teslim Eden Kişi Belli Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu gerçekleştirdiği operasyonla herhangi bir direnişle karşılaşmadan alıkoyması, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Eski Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Santos Calderon, Maduro’nun yerine geçici olarak Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez’i bu operasyonun önemli bir parçası olarak tanımladı. Calderon, "Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Operasyonun Detayları ve Rodriguez’in Rolü

ABD’nin gerçekleştirdiği operasyon, Maduro’nun evinden kaçırılmasıyla sonuçlandı. Bu gelişme, Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez’in, kendisini ABD yönetimine “Maduro rejiminin kabul edilebilir alternatifi” olarak sunmasıyla bağlantılı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Santos Calderon, Rodriguez’in bu süreçteki rolünü vurgulayarak, "Maduro’yu teslim eden kişi o" dedi. Bu durum, Rodriguez’in siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Geçici Devlet Başkanlığına Yükselişi

ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro’nun alıkonulmasının ardından, Delcy Rodriguez Venezuela Meclisi’nde yemin ederek resmen geçici Devlet Başkanı oldu. Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro’nun yokluğu nedeniyle Rodriguez’in geçici olarak tüm yetki ve sorumlulukları üstlenmesine karar vermişti. Bu karar, Venezuela ordusu tarafından da desteklenerek, Rodriguez’in yeni pozisyonunu güçlendirdi.

Delcy Rodriguez’in Siyasi Geçmişi

57 yaşındaki Delcy Rodriguez, sol bir aileden gelmekte ve Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli önemli görevlerde bulunmuştur. 2017 yılından bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Rodriguez, şimdi ise ülkenin geçici lideri olarak ulusal ve uluslararası sahnede daha fazla dikkat çekmektedir. Rodriguez’in, Maduro yönetiminin devamı için bir alternatif olarak öne çıkması, Venezuela’nın geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TV Yayın Akışı 5 Ocak Pazartesi: Hangi Diziler Ekranda?
TV Yayın Akışı 5 Ocak Pazartesi: Hangi Diziler Ekranda?
#Gündem / 05 Ocak 2026
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
#Politika / 05 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Haluk Şentürk Kimdir? Kimlerin Menajeri? Haluk Şentürk Neden Gözaltına Alındı?
Haluk Şentürk Kimdir? Kimlerin Menajeri? Haluk Şentürk Neden Gözaltına Alındı?
Gündem
2026 Gardiyan Maaşı: 9/1 İnfaz Koruma Memuru Ücreti Belli Oldu
2026 Gardiyan Maaşı: 9/1 İnfaz Koruma Memuru Ücreti Belli Oldu
Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var
Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var
2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
Manchester United’da Ruben Amorim Dönemi Sona Erdi
Manchester United’da Ruben Amorim Dönemi Sona Erdi
Manisa İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği
Manisa İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği
Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Gözaltına Alındı
Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Gözaltına Alındı
İstanbul Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2026: Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
İstanbul Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2026: Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft