Zaniolo İtalya’da Parladı, Udinese Bonservis İçin Bastırıyor

Galatasaray’ın yaz transfer döneminin son günlerinde Serie A temsilcisi Udinese’ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalya liginde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 yaşındaki futbolcu, Udinese formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol atarak etkileyici bir başlangıç yaptı. Özellikle son 4 maçında kaydettiği 3 gol, Zaniolo'nun potansiyelini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Udinese'nin Transfer Planları

Takvim gazetesinin haberine göre, Zaniolo’nun yükselen formu, Udinese yönetimini harekete geçirdi. Kulüp, Galatasaray ile Zaniolo’nun bonservisi konusunda görüşmelere başlamayı planlıyor. Udinese, oyuncuyu kadrosuna katmak için bir an önce adım atmayı hedefliyor. Zaniolo’nun performansı, takımın hücum gücüne önemli katkılar sağlarken, Udinese'nin bu transferi gerçekleştirmek için kararlı olduğu görülüyor.

Bonservis Görüşmeleri ve Sözleşme Şartları

İki kulüp arasındaki kiralık anlaşmaya göre, Udinese’nin Zaniolo’nun bonservisinin yarısını alabilmesi için 5 milyon euro, tamamını alabilmesi için ise 10 milyon euro ödemesi gerekiyor. Galatasaray tarafı, Zaniolo'nun gösterdiği başarılı performans sebebiyle bonservis görüşmelerinde daha yüksek bir rakam talep edebilir. Bu durum, transfer sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Zaniolo'nun performansı, sadece Udinese açısından değil, aynı zamanda Galatasaray için de önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. İtalya’da sergilediği oyun, futbolcunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Udinese'nin bu transferi gerçekleştirmesi, kulübün gelecekteki hedefleri açısından da belirleyici bir adım olabilir.