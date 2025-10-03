Xabi’nin İki Aylık Bilançosu: Güler’in Mbappé ile Bağlantısı ve “Herkese Yer Yok” Sorunu

Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde yeni bir dönem başlatırken, takımın dinamikleri ve oyuncu uyumları dikkat çekici bir şekilde evriliyor. İki aylık süreçte, Arda Güler'in, takımın yıldızı Kylian Mbappé ile kurduğu bağlantı ve takımın kadro derinliği, teknik direktör Alonso için yeni sorular doğurdu. Bu süreçte, genç oyuncuların performansları, Real Madrid’in geleneksel oyun anlayışını nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor.

Güler’in Yükselişi ve Takım İçindeki Rolü

Arda Güler, Real Madrid kadrosunda vazgeçilmez bir oyuncu haline gelerek, forvet arkasında ve merkezdeki görevleriyle dikkat çekiyor. Ancelotti döneminde yeterince şans bulamayan Türk futbolcu, Xabi Alonso ile birlikte kendine yeni bir rol edinmiş durumda. Özellikle Mbappé ile olan uyumu, takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırıyor. Güler, genç yaşına rağmen, takımın en kritik anlarında sahne alarak, hem teknik hem de fiziksel yeteneklerini sergiliyor.

Genç Yetenek Mastantuono’nun Katkısı

Franco Mastantuono’nun hızlı yükselişi, Real Madrid’in genç oyunculara olan inancını pekiştiriyor. 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa futbolunun temposuna hızlı bir şekilde uyum sağlarken, özellikle dribbling ve kombinasyon becerileriyle dikkat çekiyor. Mastantuono’nun rekabetçi karakteri, takımın genel dinamizmini artırırken, Real Madrid’in geleneksel oyuncu profiline de yeni bir boyut kazandırıyor.

“Herkese Yer Yok” Sorunu ve Kadro Derinliği

Güler ve Mastantuono’nun etkileyici performansları, Real Madrid’in kadro yapısında “herkese yer yok” sorununu gündeme getiriyor. Xabi Alonso, Bellingham, Rodrygo, Camavinga ve Ceballos gibi oyuncularla dolu bir kadro yönetmekte zorlanıyor. Bellingham’ın sakatlıktan dönmesiyle birlikte, Güler ve Mastantuono’nun yerleri tehlikeye girmiş durumda. Bu durum, teknik direktörün maç içindeki stratejilerini de etkiliyor. Özellikle derbi maçında Bellingham’ın tercih edilmesi, Güler ile Mbappé arasındaki bağlantının zayıflamasına neden oldu.

Defansif Değişiklikler ve Yeni Dinamikler

Real Madrid’in savunma hattı, yeni transferlerle birlikte ciddi değişiklikler geçiriyor. Huijsen, Carreras ve Alexander-Arnold’un katılımı, takımın savunma yapısını güçlendirirken, deneyimli oyuncuların sakatlıkları da kadro rotasyonunu zorunlu kılıyor. Militao ve Carvajal’in dönüşü, savunma hattındaki rekabeti artırırken, Xabi Alonso’nun elindeki seçenekler daha da çoğalıyor. Bu durum, hem savunmanın hem de hücumun dengelerini etkileyerek, takım içindeki dinamikleri sürekli değiştiriyor.

Sonuç olarak, Xabi Alonso’nun Real Madrid’i, genç yeteneklerin parlamasıyla birlikte yeni bir kimlik kazanıyor. Ancak bu süreç, kadro derinliği ve oyuncu tercihleri açısından zorluklar da barındırıyor. Güler ve Mastantuono’nun performansları, Real Madrid’in geleceği için umut verici bir tablo çizerken, Alonso’nun bu denklemi nasıl yöneteceği merak konusu olmaya devam ediyor.