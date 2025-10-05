Dolar
41,6667 %0,43
Euro
48,9459 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Wilfried Singo'nun Sakatlık Durumu ve Galatasaray'daki Geleceği

Wilfried Singo'nun Sakatlık Durumu ve Galatasaray'daki Geleceği

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Wilfried Singo'nun Sakatlık Durumu ve Galatasaray'daki Geleceği
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray'ın Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanan savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapıldı. Oyun kariyerinde önemli bir yere sahip olan Singo'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak ediliyor. İşte bu kritik durumun detayları.

Sakatlık Anı ve Gelişmeler

Beşiktaş ile oynanan derbinin 19. dakikasında, savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Wilfried Singo, sol arka üst adalesinde bir sorun hissetti. Mücadeleye devam edemeyen Singo, 26. dakikada Roland Sallai ile değiştirildi. Bu durum, taraftarlar arasında endişe yarattı ve oyuncunun durumu hakkında bilgi beklenmeye başlandı.

Resmi Açıklama ve Tedavi Süreci

Galatasaray Kulübü, Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Bu durum, Singo'nun tedavi sürecinin başlamasıyla birlikte, ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair belirsizliği de artırdı.

Sahalardan Uzak Kalma Süresi

Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde tespit edilen orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre, Galatasaray'ın önümüzdeki maçları için önemli bir kayıp oluşturabilir. Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Ardından 22 Ekim Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile oynayacak.

Singo'nun Performansı ve Geleceği

Bu sezon Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, toplamda 7 maçta forma giydi. 408 dakika sahada kalan Singo, bu süre zarfında 1 asist üretti. Transfermarkt verilerine göre, oyuncunun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Wilfried Singo'nun sakatlık durumu, hem takımın savunma hattı hem de gelecek maçlar için önemli bir faktör olmayı sürdürüyor. Galatasaray taraftarları, oyuncunun hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını ve takıma geri dönmesini bekliyor.

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Süper Lig
#Wilfried Singo
Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimleri Hakkında Önemli Açıklama
Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimleri Hakkında Önemli Açıklama
#Ekonomi / 05 Ekim 2025
Trafikte Cezalar Artıyor: Yeni Düzenlemeler ve Cezalar
Trafikte Cezalar Artıyor: Yeni Düzenlemeler ve Cezalar
#Gündem / 05 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Juventus, Milan ile Karşılaşıyor: Kenan Yıldız İlk 11'de
Juventus, Milan ile Karşılaşıyor: Kenan Yıldız İlk 11'de
Spor
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Cumhuriyet Altını 100 Yaşında: İlk Basım ve Tarihçesi
Cumhuriyet Altını 100 Yaşında: İlk Basım ve Tarihçesi
DEM Parti: Anadilde Eğitim Anayasal Güvence Altına Alınsın
DEM Parti: Anadilde Eğitim Anayasal Güvence Altına Alınsın
Teşkilat 151. Bölüm İzle | TRT 1'in Yeni Bölümüyle Gündemde
Teşkilat 151. Bölüm İzle | TRT 1'in Yeni Bölümüyle Gündemde
Günsan Elektrik'le Modern ve Konforlu Elektrik Ürünleri
Günsan Elektrik'le Modern ve Konforlu Elektrik Ürünleri
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Vizyonu ve Gelecek Projeleri
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Vizyonu ve Gelecek Projeleri
Yazar Hanzade Özerten Urul, Sahte İçki Kurbanı
Yazar Hanzade Özerten Urul, Sahte İçki Kurbanı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft