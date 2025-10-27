Ümraniyespor'dan TFF'ye Bahis Skandalı Üzerine Küme Düşme Çağrısı

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin bahis oynadığına dair açıklaması sonrasında dikkat çekici bir talepte bulundu. Kulüp, bahis skandalının Türk futbolundaki etkilerini değerlendirerek, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Bahis Skandalı ve Sonuçları

Ümraniyespor Kulübü'nün yaptığı resmi açıklamada, bahis skandalına karışan tüm hakemlerin derhal futboldan ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı. Kulüp, mevcut sezonun sportif bütünlüğünün ciddi şekilde zarar gördüğünü belirterek, bu durumun küme düşmenin kaldırılmasını gerektirdiğini ifade etti.

Türk Futbolunun Durumu

Açıklamada, Türk futbolunun tarihi açısından utanç verici bir döneme girdiği, TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamanın futbolun içindeki çürümenin boyutlarını gözler önüne serdiği ifade edildi. 152 hakemin bahis oynadığı gerçeği, maçların ve sonuçların güvenilirliğini sorgulatmakta ve bu durumun, yıllarca süregelen sorunların artık gizlenemediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Adalet Talebi ve Yapısal Değişiklikler

Ümraniyespor, bu skandalın sadece hakemlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bu durumu yıllarca göz ardı edenlerin de sorumluluğu olduğunu savundu. Kulüp, Türk futbolunun geleceği için adaletin sağlanması gerektiğini, bu süreçte hiçbir takımın kendini güvende hissetmeyeceğini dile getirdi. Açıklamada, TFF'nin yönetim yapısının, karar mekanizmalarının ve atama sisteminin tamamen yenilenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, bağımsız ve tarafsız bir denetim sürecinin bir an önce başlatılması gerektiği kaydedildi.

Tüm Türk Futboluna Yapılan Çağrı

Ümraniyespor'un açıklaması, sadece kendi çıkarları için değil, Türk futbolunun onuru için yapıldığına dikkat çekti. Kulüp, mücadelelerinin arkasında durarak, adalet sağlanmadan hiçbir şeyin normalleşmeyeceğini, bu lekenin temizlenmeden futbolun konuşulamayacağını belirtti. Ümraniyespor, haklarını ve emeklerini savunma kararlılığını sürdüreceklerini, dürüst insanların ve temiz futbol isteyenlerin sesinin duyulması için mücadele edeceklerini ifade etti.

Bu süreçte Ümraniyespor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararlı ve cesur adımlar atması gerektiğini, bu adımların arkasında duracaklarını vurguladı. Kulübün bu açıklamaları, Türk futbolunun geleceği açısından kritik bir dönüm noktasını oluşturuyor.