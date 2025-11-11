Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri süreci devam ederken, Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Bu önemli mücadeleye dair detaylar, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma hedefi doğrultusunda gerçekleştireceği bu karşılaşma, grup aşamasında kritik bir öneme sahip.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hakkında

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlemesiyle gerçekleştirilecek. A Milli Takım, bu turnuvaya katılabilmek için E Grubu'nda mücadele ediyor. Grubunda Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile mücadele eden Türkiye, grup aşamasını lider tamamlayan takımların doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacağını hedefliyor. İkinci sırayı alan takımlar ise play-off elemelerinde yer alacak.

A Milli Takım'ın Performansı

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na katılma amacıyla çıktığı elemelerde ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş ve 3-2'lik skorla galip gelmişti. Ancak, ikinci maçında sahasında İspanya'ya 6-0 gibi ağır bir yenilgi alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Grubun üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Takım, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla geçerek moral buldu. Dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1'lik skorla mağlup eden Türkiye, şu an 9 puanla grupta ikinci sırada bulunuyor.

Bulgaristan'ın Durumu

Bulgaristan, elemelerde zorlu bir süreç geçiriyor. İlk maçında İspanya'ya 3-0, ardından Gürcistan'a 3-0 ve Türkiye'ye 6-1 yenilerek büyük bir puan kaybı yaşadı. Son olarak, İspanya karşısında 4-0'lık bir mağlubiyetle karşılaşan Bulgaristan, grupta puansız bir şekilde son sırada yer alıyor. Bu durum, Bulgaristan'ın Türkiye karşısında daha da zor bir mücadele vermesine neden olabilir.

Maç Detayları

Türkiye - Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da oynanacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak belirlenmiş olup, futbolseverler bu önemli karşılaşmayı TV 8 ve EXXEN üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. A Milli Takım’ın bu mücadelede alacağı sonuç, grup aşamasındaki geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Takım, Bulgaristan karşısında sahaya çıkacak kadroda yer alan oyuncularla ilgili detayları da futbolseverlerle paylaştı. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır, savunmada Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Zeki Çelik ve Mustafa Eskihellaç, orta sahada Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, forvette ise Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı görev alacak.

Futbolseverler, Türkiye'nin bu kritik maçında takıma destek vermek için stadyumu doldurmayı planlıyor. A Milli Takım, taraftarlarının desteğiyle Bulgaristan karşısında galip gelerek, Dünya Kupası hedefinde önemli bir adım atmayı amaçlıyor.