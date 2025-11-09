Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Zirvede Yerini Aldı

Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Türkiye için büyük bir başarıyla sonuçlandı. Türk milli takımı, şampiyonada kazandığı 10 madalya ile genel klasmanda ilk sırada yer almayı başardı. Bu başarı, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyuna duyuruldu.

Şampiyonanın Son Günü ve Kazanılan Madalyalar

Şampiyonanın üçüncü ve son gününde, Türk sporcular önemli bir performans sergileyerek 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Erkekler 61 kiloda Muhammed Ali Arslan, kadınlar 59 kiloda ise Elif Esmira Özdirim, altın madalyanın sahibi olarak göğsümüzü kabarttı. Bunun yanı sıra, kadınlar +59 kiloda Eylü Duru Varlık gümüş madalya kazanırken, 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.

Toplam Madalya Sayısı ve Genel Klasman Başarısı

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçlar, Türkiye'yi genel klasmanda kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu yaparken, erkeklerde ise üçüncülükle ödüllendirildi. Türkiye'nin bu üstün başarısı, gelecekteki turnuvalar için de umut verici bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Tekvando alanındaki bu başarı, Türk sporunun uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlarken, genç sporcuların motivasyonunu artıracak. Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndaki bu sonuçlar, Türkiye'nin tekvando branşındaki gelişimini ve potansiyelini gözler önüne seriyor.