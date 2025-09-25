Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalarla başlıyor. Ligin ilk gününde, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor ile Galatasaray maçı, hem liderlik mücadelesi hem de iki takımın performansını değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Haftanın diğer maçları ise 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Lider Galatasaray Deplasmanda

Galatasaray, sezonun başından bu yana gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor. Yarın akşam 20:00'de başlayacak olan Corendon Alanyaspor maçı, Galatasaray için zorlu bir deplasman olacak. Alanyaspor, evinde taraftar desteğiyle oynayacak ve bu karşılaşmada puan almak için mücadele edecek. Galatasaray ise, bu maçtan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Diğer Kritik Maçlar

Haftanın diğer önemli karşılaşmaları arasında, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u ağırlayacağı maç yer alıyor. 28 Eylül Pazar günü 20:00'de başlayacak olan bu mücadele, Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu stadyumda gerçekleşecek. Ayrıca, Beşiktaş da 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak olan bu maç, takımın performansı açısından kritik bir öneme sahip.

7. Haftanın Programı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yer alacak diğer maçlar ise şu şekilde sıralanıyor:

27 Eylül Cumartesi:

17:00 Eyüpspor - Göztepe

17:00 Gaziantep FK - Samsunspor

20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

28 Eylül Pazar:

17:00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

17:00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

20:00 Kayserispor - Gençlerbirliği

20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor

29 Eylül Pazartesi:

20:00 Beşiktaş - Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, futbolseverler için heyecan dolu mücadelelere sahne olacak. Takımlar, bu hafta sonu elde edecekleri sonuçlarla hem ligdeki konumlarını pekiştirmeye hem de taraftarlarının beklentilerini karşılamaya çalışacak.