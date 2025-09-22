Dolar
Trendyol 1. Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı

Yayınlanma
14
Trendyol 1. Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu. Futbolseverlerin merakla beklediği hakem atamaları, ligdeki heyecanı artırırken, maçların yönetiminde hangi hakemlerin görev alacağı da netlik kazandı.

7. Hafta Maçlarının Hakem Atamaları

23 Eylül Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarda, saat 17.00'de Boluspor ile Eminevim Ümraniyespor arasında oynanacak olan maçı Burak Olcar yönetecek. Aynı gün saat 20.00'de Arca Çorum FK ile Serikspor arasında gerçekleşecek maçta, hakem koltuğunda Yusuf Ziya Gündüz oturacak. Yine saat 20.00'de Alagöz Holding Iğdır FK ile Atakaş Hatayspor'un karşılaşmasında ise Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.

24 Eylül Çarşamba günü, saat 14.30'da Bandırmaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek ve bu maçı Raşit Yorgancılar yönetecek. Aynı gün saat 17.00'de Erzurumspor FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü mücadelesinde Mehmet Ali Özer, saat 20.00'de Esenler Erokspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmada ise Fatih Tokail görev alacak. Ayrıca, aynı saatte Sipay Bodrum FK ile İmaj Altyapı Vanspor'un maçında Berkay Erdemir hakem olarak sahada olacak.

25 Eylül Perşembe günü, saat 17.00'de Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Bu önemli maçta Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Saat 20.00'de Atko Grup Pendikspor ile Sakaryaspor'un mücadelesini Burak Demirkıran yönetirken, aynı saatte Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer arasındaki maçta Gürcan Hasova hakemlik yapacak.

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakem atamaları, futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu hafta, takımların performansları kadar hakemlerin yönetimleri de dikkat çekici bir şekilde değerlendirilecek.

