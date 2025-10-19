Dolar
Trabzonspor, Merkezefendi Belediyesi'ne Yenildi

Trabzonspor, Merkezefendi Belediyesi'ne Yenildi

Trabzonspor, Merkezefendi Belediyesi'ne Yenildi
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u 84-75'lik skorla mağlup etti. Pamukkale Üniversitesi Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma, her iki takım için de kritik bir mücadele niteliği taşıyordu.

Maçın İlk Bölümleri

Maçın başlangıcında Trabzonspor, etkili bir performans sergileyerek ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı. Ancak, ikinci çeyrekte Yukatel Merkezefendi Belediyesi, oyunun kontrolünü eline alarak soyunma odasına 48-43'lük bir avantajla girdi. Bu durum, ev sahibi takımın moral bulmasını sağladı ve maçın ilerleyen bölümlerinde belirleyici bir rol oynadı.

İkinci Yarının Gelişimi

Üçüncü çeyreğe geçildiğinde, Merkezefendi Belediyesi'nin üstünlüğü 65-62'ye ulaştı. Son çeyrekte, Trabzonspor'un geri dönme çabaları yeterli olmadı ve ev sahibi ekip, maçı 84-75'lik skorla kazanarak ikinci galibiyetini elde etti. Bu sonuç, Trabzonspor'un ligin dördüncü haftasında aldığı ikinci yenilgi oldu.

Öne Çıkan Oyuncular

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde, 27 sayı atan Griffin, maçın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti. Ayrıca, 25 sayı ile oynayan Smith de takımının galibiyetinde önemli bir katkı sağladı. Trabzonspor'da ise Grant 19, Okben Ulubay 15 ve Tinkle 11 sayı kaydetti, ancak bu performans takımın mağlubiyetini engelleyemedi.

Gelecek Maçlar

Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Trabzonspor, Anadolu Efes'i kendi sahasında konuk edecek. Merkezefendi Belediyesi Basket ise Manisa Basket deplasmanında mücadele edecek. Her iki takım da gelecek haftalarda performanslarını artırmayı hedefliyor.

