Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kadrosuna Kattı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, Muçi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıl kiraladığını resmi olarak açıkladı. Bu transfer, bordo-mavili taraftarlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Transfer Detayları

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Ernest Muçi'nin 2025-2026 futbol sezonu için kulübe geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Anlaşmanın şartları arasında, Beşiktaş A.Ş.'ye kiralama bedeli olarak toplam 1.000.000 Euro + KDV ödenmesi yer alıyor. Bu tutarın üç taksitte ödeneceği belirtildi.

Satın Alma Opsiyonu

Muçi'nin transferinde dikkat çeken bir diğer husus ise satın alma opsiyonu. Eğer Trabzonspor, bu seçeneği kullanmayı tercih ederse, Beşiktaş A.Ş.'ye 8.500.000 Euro + KDV tutarında kesin transfer bedeli ödemesi gerekecek. Bu tutarın beş taksitte ödeneceği ifade edildi. Muçi ile yapılan anlaşmanın süresi ise 1+3 yıl olarak belirlendi. Bu durum, oyuncunun uzun vadeli bir planın parçası olarak kadroda yer almasını sağlıyor.

Ernest Muçi Hakkında

22 yaşındaki Ernest Muçi, Beşiktaş'a katılmadan önce Arnavutluk'un önemli kulüplerinden biri olan Skenderbeu'da dikkat çekici performanslar sergiledi. Genç futbolcu, hız ve teknik becerileriyle tanınıyor. Trabzonspor'un bu transferle birlikte genç ve dinamik bir kadro oluşturma hedefini desteklediği düşünülüyor.

Bu transferin ardından, Trabzonspor'un yeni sezon için kadro derinliğini artırmayı hedeflediği ve Muçi'nin takıma katılmasıyla birlikte hücum hattında çeşitlilik sağlanacağı bekleniyor. Taraftarlar, yeni transferin performansını merakla bekliyor. Ernest Muçi'nin Trabzonspor'daki kariyerine nasıl yön vereceği ise futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecek.