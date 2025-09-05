Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi Resmen Duyurdu

Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor ve son olarak Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı. Kulüp, Bouchouari'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek, futbolseverlere bu önemli gelişmeyi duyurdu. Bordo-mavili ekip, genç oyuncunun kadrosuna katılmasıyla birlikte orta saha alanındaki güç dengesini artırmayı hedefliyor.

Transfer Detayları ve Performansı

Trabzonspor, Ligue 1 takımlarından AS Saint-Etienne ile yaptığı görüşmeler sonucunda 23 yaşındaki futbolcu Benjamin Bouchouari'yi 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Bouchouari, geçtiğimiz sezon 24/25 döneminde çıktığı 26 müsabakada 1 gol atarak dikkat çekmişti. Genç oyuncunun, Trabzonspor'un orta saha dinamiklerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kulüp Açıklaması ve Beklentiler

Trabzonspor'un resmi açıklamasında, "Kamuoyuna Duyuru... Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Bu transfer, Trabzonspor'un gelecek sezon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp, Bouchouari'nin yetenekleri ve genç yaşı ile uzun vadede kadro yapısına büyük katkılar sağlayacağına inanıyor.

Bu transfer, Trabzonspor'un özellikle orta sahadaki rekabeti artırmayı ve takımın genel oyun kalitesini yükseltmeyi amaçladığını gösteriyor. Bouchouari'nin, takım arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak başarılı bir sezon geçirmesi bekleniyor. Taraftarlar, yeni transferin takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir Trabzonspor izleme umudunu taşıyor.