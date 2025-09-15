THY Pilotundan A Milli Erkek Basketbol Takımına Destek Mesajı

EUROBASKET 2025 finalinde Almanya'ya karşı 88-83'lük bir skorla gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye’ye dönüş yolculuğunda anlamlı anlar yaşadı. Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a dönen milli takım kafilesi, pilotlarının içten tebrik mesajıyla karşılandı.

Uçakta Unutulmaz Anlar

Milli takım kafilesini taşıyan uçağın pilotu, yaptığı anons ile oyunculara ve teknik ekibe duyduğu takdiri dile getirdi. Pilot, “Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sözler, yolcular arasında büyük bir coşku yarattı ve alkışlarla karşılandı.

Turnuva Süreci ve Başarılar

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EUROBASKET 2025 turnuvasındaki performansı ile dikkat çekti. Gruptan itibaren gösterdiği üstün mücadele ile final aşamasına kadar gelmeyi başaran takım, Türk basketboluna olan inancı pekiştirdi. Finaldeki mücadele, oyuncuların azmi ve takım ruhu ile dolu bir performans sergilemesi açısından önemliydi. Pilotun aktardığı duygular, yalnızca takım için değil, aynı zamanda tüm basketbolseverler için bir gurur kaynağı oldu.

THY’nin bu özel uçuşu, milli takım oyuncularının ve teknik ekibin başarılarının bir kutlaması niteliği taşırken, aynı zamanda Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişine dikkat çekti. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın elde ettiği gümüş madalya, ülke genelinde spor camiasında büyük bir heyecan yarattı.

Uçak yolculuğu sırasında yaşanan bu duygusal anlar, oyuncuların ve taraftarların bir araya geldiği, milli birlik ve beraberliğin pekiştiği bir atmosfer oluşturdu. Türk Hava Yolları’nın desteği ile bu anların daha da anlamlı hale gelmesi, milli takımın uluslararası başarılarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.