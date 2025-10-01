Sıra Fenerbahçe'de! Rakip Nice

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecek. Müsabaka, yarın saat 19.45'te Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek. Maçın hakemi Sırp hakem Srdjan Jovanovic olacak ve Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic üstlenecek. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe, Avrupa'daki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak zor bir başlangıç yapmıştı. Bu karşılaşma, sarı-lacivertli ekip için seyirci önünde ilk puanlarını alma fırsatı sunacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son maçında Antalyaspor'u 2-0 yenerek moral bulmuştu. Bu galibiyet, takımın moral motivasyonunu artırırken, Avrupa arenasında da başarılı olma hedefini pekiştiriyor.

Nice ise Fransa Ligi'nde 6. haftayı geride bıraktı ve 7 puanla averajla 12. sırada yer alıyor. Takım, Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadele vermek için sahaya çıkacak. Her iki takım da Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ilerlemek için kritik bir öneme sahip olan bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe cephesinde ise karşılaşma öncesinde tek eksik oyuncu Jhon Duran. Bir süredir takımla antrenman yapmayan Duran'ın bu maçta kadroda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe taraftarları, takımlarının Avrupa sahnesindeki bu önemli karşılaşmasında stadyumu doldurarak oyuncularına destek vermek için sabırsızlanıyor.

Bu kritik mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geleceği açısından büyük bir önem taşıyor ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.