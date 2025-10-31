Dolar
Simav Kaymakamı Karaloğlu, Kütahya Şampiyonu Voleybol Takımını Ağırladı

Simav Kaymakamı Karaloğlu, Kütahya Şampiyonu Voleybol Takımını Ağırladı

Yayınlanma
14
Simav Kaymakamı Karaloğlu, Kütahya Şampiyonu Voleybol Takımını Ağırladı
Okunma Süresi: 2 dk

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, 3. Kamu Spor Oyunları'nda Kütahya il şampiyonu unvanını kazanan Simav Kaymakamlığı voleybol takımını makamında kabul etti. Takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bu önemli etkinlikte sergilediği üstün performansla turnuvayı namağlup tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk Ziyareti

Şampiyonluğun ardından, Simav Kaymakamlığı voleybol takımı, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nu ziyaret ederek elde ettikleri başarıyı kutladı. Bu buluşma, sporcuların motivasyonunu artırırken, Kaymakam Karaloğlu da gençlerin spor alanındaki bu azimli çabalarını takdir etti. Kaymakam, takımın gelecekteki bölge ve Türkiye şampiyonalarında da başarılarının devam etmesini temenni etti.

Kaymakam Karaloğlu'nun Mesajı

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Azimle, inançla ve takım ruhuyla sahada mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, takım üyeleri ve antrenörler üzerinde büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Sporun birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurgulayan Karaloğlu, gençlerin spora olan ilgisinin artmasının önemine de dikkat çekti.

Simav Kaymakamlığı voleybol takımının elde ettiği bu başarı, bölgedeki spor faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunurken, gençlerin spor yapma isteğini de artırmaktadır. Gelecekteki turnuvalarda daha büyük başarılar elde etme hedefiyle yola çıkan takım, bu ziyaretle birlikte moral bulmuş oldu.

