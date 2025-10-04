Dolar
41,6258 %0,43
Euro
48,8978 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Sergen Yalçın ve Okan Buruk Arasındaki Rakamlar Ortaya Çıktı: Galatasaray'ın Kabusu Rafa Silva

Sergen Yalçın ve Okan Buruk Arasındaki Rakamlar Ortaya Çıktı: Galatasaray'ın Kabusu Rafa Silva

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sergen Yalçın ve Okan Buruk Arasındaki Rakamlar Ortaya Çıktı: Galatasaray'ın Kabusu Rafa Silva
Okunma Süresi: 2 dk

Süper Lig'de heyecanla beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde, teknik direktörler Sergen Yalçın ve Okan Buruk arasındaki rekabet ile Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın Galatasaray karşısındaki performansı dikkat çekiyor. Bu önemli karşılaşma, her iki takımın da sezon hedefleri açısından kritik bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.

Sergen Yalçın ve Okan Buruk Arasındaki Rekabet

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile ligde daha önce 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Yalçın, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda toplamda 5 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın'a karşı istatistikleri ise daha farklı bir tablo sunuyor. Yalçın, Beşiktaş dışında çalıştırdığı Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor ile Buruk'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamış; bu maçlarda takımları toplamda 15 gol atmayı başarmıştır.

Öte yandan, Okan Buruk'un teknik direktör olarak çalıştırdığı takımlar, Sergen Yalçın'ın ekipleri karşısında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 gol kaydetmiştir. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Fenerbahçe ile olan maçlarında da başarılı bir performans sergileyerek 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile bu rakibine karşı hiç mağlup olmamıştır. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş, 7 gol atarken, kalesinde ise 4 gol görmüştür.

Rafa Silva'nın Galatasaray'a Karşı Performansı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva, Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçta kaydettiği performans ile dikkat çekiyor. Silva, bu karşılaşmaların 2’sinde Süper Lig, 1’inde ise Süper Kupa mücadelesinde sahada yer aldı. Ligde 1 gol atmayı başaran Rafa, Süper Kupa'da da rakip ağları bir kez havalandırdı. Bu akşamki derbide, Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olarak öne çıkması bekleniyor.

Rafa Silva, bu kritik maçta Beşiktaş’a galibiyet getirmek için elinden geleni yapmayı hedefliyor. Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılı performans, hem kendi kariyeri hem de takımının hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor. Bu derbi, iki takım için de sezonun kaderini etkileyecek bir mücadele olarak kayıtlara geçebilir.

AB Kimyasal Ürün İhracatında Rekor Kırdı
AB Kimyasal Ürün İhracatında Rekor Kırdı
#Ekonomi / 04 Ekim 2025
900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
#Gündem / 04 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Korkut’ta Tenis Antrenmanları Devam Ediyor
Korkut’ta Tenis Antrenmanları Devam Ediyor
Spor
Xabi’nin İki Aylık Bilançosu: Güler’in Mbappé ile Bağlantısı ve “Herkese Yer Yok” Sorunu
Xabi’nin İki Aylık Bilançosu: Güler’in Mbappé ile Bağlantısı ve “Herkese Yer Yok” Sorunu
TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı
TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi
Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi
Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı
Korku Sinemasına Esin Kaynağı Olan Gerçek Hikayesi: Ed Gein Kimdir?
Korku Sinemasına Esin Kaynağı Olan Gerçek Hikayesi: Ed Gein Kimdir?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft