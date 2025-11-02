Dolar
Serdal Adalı'dan Eski Yönetime Sert Eleştiriler

Serdal Adalı'dan Eski Yönetime Sert Eleştiriler

Yayınlanma
14
Serdal Adalı'dan Eski Yönetime Sert Eleştiriler
Okunma Süresi: 2 dk

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, eski yönetimle ilgili sert ifadelerde bulundu. Toplantı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı ve divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi. Adalı'nın konuşmaları, kulüp üyeleri arasında dikkat çekti ve tartışmalara neden oldu.

Adalı'nın Eleştirileri

Serdal Adalı, kürsüde yaptığı konuşmada, kulübün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mevcut durumu üzerinden geçmiş yönetimi eleştirdi. "Biz geldiğimizde Ümraniye'nin ne durumda olduğu herkesin malumu. Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik?" sözleriyle, Hasan Arat ve onun yönetimini hedef aldı. Bu açıklamalar, eski yönetime yönelik sert bir eleştiri olarak değerlendirildi.

Feyyaz Uçar’a Yönelik Mesajlar

Ayrıca Adalı, eski futbolcu Feyyaz Uçar’a da dolaylı bir yanıt vererek, "Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime" ifadelerini kullandı. Bu sözler, kulübün geçmiş yönetiminde yaşanan sorunlara ve eleştirilerin nasıl karşılandığına dair ipuçları sundu.

Genel kurul toplantısında ayrıca, Beşiktaş'ın geleceği ve yönetim stratejileri hakkında da bilgiler verildi. Adalı'nın birlik ve beraberlik çağrısında bulunması, kulüp camiasında dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ın alacağı kararlar ve bu kararların kulübe nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Hasan Arat
#Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri
#Feyyaz Uçar
#Affan Keçeci
