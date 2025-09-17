Dolar
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Transfer Dönemini Değerlendirdi

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Transfer Dönemini Değerlendirdi

Yayınlanma
14
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Transfer Dönemini Değerlendirdi
Okunma Süresi: 3 dk

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geride kalan transfer dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kulübün yeni sezon hedefleri ile transfer sürecindeki zorluklara değindi.

Transfer Sürecindeki Zorluklar

Başkan Adalı, oyuncu gönderme konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, bu durumun yeni transferlerin gecikmesine neden olduğunu ifade etti. "Bu kadro neredeyse sıfırdan kurulmak zorundaydı. Bu takımın değişmesi gerekiyordu. Hedeflerimize ulaşmak için kaliteli ve hırslı oyuncularla anlaştık" dedi. Bu kapsamda, toplamda 25 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını ve 12 yeni oyuncu transfer ettiklerini belirtti.

Transfer Detayları ve Oyuncu Performansları

Adalı, transfer edilen oyuncularla ilgili detaylar verirken, bazı futbolcuların performansından memnun kalmadıklarını da dile getirdi. "Bazı oyuncular, oynama şansı bulamamalarına rağmen keyifli bir yaşam sürmeye devam ettiler. Bu durum, kulüp için sürdürülebilir bir model sunmuyor" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz dönemde kadroda yer alan futbolcuların bazıları için uzun pazarlıklar yaptıklarını vurguladı.

Özellikle Masuaku'nun sözleşme talepleri konusunda sıkıntı yaşandığını aktaran Adalı, yerine Çek futbolcu Jurasek’i transfer ettiklerini belirtti. Adalı, "Masuaku'nun talep ettiği maaş bizim için çok yüksekti. Bu nedenle yollarımızı ayırdık" şeklinde konuştu.

Yeni Transferler ve Beklentiler

Yeni transferler arasında Orkun Kökçü ve Gökhan Sazdağı'nın yer aldığını belirten Adalı, "Orkun Kökçü gibi Avrupa'nın önemli oyuncularından birini kadromuza kazandırdık. Bu transfer, taraftarımızda yeni bir beklenti yarattı" dedi. Ayrıca, orta saha için bir oyuncu daha almayı planladıklarını ancak çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Finansal Zorluklar ve Geçmiş Yönetimle İlgili Eleştiriler

Beşiktaş'ın geçmiş dönem mali sıkıntılarına da değinen Adalı, "Takımın geçmişten gelen borçları ve yükleri, şu anki yönetimin işleyişini zorlaştırıyor. Bu dönemde yapmamız gereken en iyi tasarrufu yapmaya çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, bazı transferlerin finansal detayları hakkında da bilgi vererek, kulüp kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Hedefleri ve Teknik Ekip

Takımın geleceğine dair umutlu olduğunu belirten Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte çalışmanın getirdiği hava değişiminden bahsetti. "Sergen hocayla birlikte bu sezon farklı bir atmosfer yarattık. Oyuncuların kendilerine olan güveni arttı. Bu takım, Sergen hocanın elinde başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Beşiktaş'ın mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerini değerlendirirken, taraftarlara da destek çağrısında bulundu. "Herkesin bu takıma inanmaya devam etmesini ve desteklerini esirgememesini istiyorum" dedi. Başkan Adalı, tüm bu açıklamalarıyla Beşiktaş'ın gelecek dönem için planlarını net bir şekilde ortaya koydu.

