Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye Katkısı Açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulübün mali durumunu düzeltmek adına önemli adımlar atmaya başladı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Saran'ın, kulübün acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sağlayacağı kaynağın detaylarını paylaştı. Bu gelişmeler, kulübün geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Mali Destek ve Yönetim Kurulu Katkısı

Serdar Ali Çelikler’in aktardığı bilgilere göre, Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin mali tablolarını dengelemek amacıyla toplam 50 milyon Euro'luk bir kaynak ayırdı. Bu miktarın 40 milyon Euro'sunu bizzat Saran'ın, 10 milyon Euro'sunu ise yönetim kurulu üyelerinin sağladığı belirtildi. Kulüp, uzun süredir tartışılan borç yüküyle başa çıkmak için bu kaynağı kullanmayı planlıyor.

Kısa Vadeli Ödeme Sıkıntıları

Fenerbahçe'nin borç yükü, Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeniden gündeme geldi. Çelikler, Saran'ın şahsi servetinden ayırdığı bu kaynağın, kulübün kısa vadeli ödeme sıkıntılarını gidermeye yönelik olduğunu vurguladı. Yönetim kurulu da bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, kulübün mali durumunu düzeltmek için katkıda bulundu. Çelikler, borç miktarının beklenenden daha fazla olabileceğini belirterek, Fenerbahçe'nin mali yapısındaki sıkıntının derin olabileceğine dikkat çekti.

Futbolcuların Endişeleri

Bununla birlikte, futbolcular arasında da belirsizlik ve endişe hakim. Çelikler, Jhon Duran, Asensio ve Ederson gibi oyuncuların, seçim sonrası eski yöneticileri arayarak maaşlarının ödenip ödenmeyeceği konusundaki kaygılarını dile getirdiklerini aktardı. Bu bilgiyi yalnızca bir duyum olarak değil, hem Ali Koç hem de Sadettin Saran'ın çevresinden teyit ettirdiğini de sözlerine ekledi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir mali strateji izleyeceği ve futbolcuların endişelerinin nasıl giderileceği merak konusu olmaya devam ediyor.