RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı

İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ünlü şair Tevfik Fikret ve Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'i onurlandıran bir anıtın açılışı gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, spor ve eğitim camiasında büyük bir heyecan yarattı. Özbek, açılışta yaptığı konuşmada, anıtın sembolik anlamına ve Galatasaray'ın tarihine vurgu yaptı.

Galatasaray'ın Temel Değerleri

Açılış töreninde konuşan Dursun Özbek, "Bugün burada Atatürk'ün vizyonu, Tevfik Fikret'in düşünceleri ve Ali Sami Yen'in inancı bir araya geliyor. Bu heykel, yalnızca bir anıt değil, aynı zamanda bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür" dedi. Özbek, Galatasaray Lisesi'nin 1481 yılında kurulduğunda yalnızca bilgi öğretmenin ötesinde bir amaç güttüğünü, gençlerin milli değerlere hizmet edecek bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflediğini belirtti. Bu vizyonun, yıllar sonra Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyet'in aydınlık yoluna dönüşüm sağladığını ifade etti.

Üç İsim, Tek Ruh

Özbek, 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nü kuran gençlerin başında Ali Sami Yen'in bulunduğunu hatırlatarak, "Bu gençler yalnızca bir spor kulübü kurmadılar, aynı zamanda karakter, duruş ve kimlik inşa ettiler" ifadelerini kullandı. Anıtın, Atatürk'ün özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikirlerini, Fikret'in erdemli yaşam anlayışını ve Yen'in sporla kardeşlik bağlarını simgelediğini belirtti. Dursun Özbek, "Bu anıt, geçmişe bir saygı duruşu olduğu kadar geleceğe de bir söz niteliğindedir" şeklinde konuştu.

Heykelin Yapımı ve Katkılar

Heykeltraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından inşa edilen anıt, yapım sürecinin bir yıldan fazla sürdüğünü belirtti. Aksungur, kulüp yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Açılışta, Dursun Özbek, Aksungur'a bir plaket takdim ederek, emeği geçen tüm isimlere şükranlarını sundu. Tören, konuşmaların ardından Dursun Özbek, Adnan Polat ve Alp Yalman'ın birlikte gerçekleştirdiği anıt açılışı ile sona erdi.