Paul Onuachu Trabzonspor'un Gol Büyüsü

Paul Onuachu Trabzonspor'un Gol Büyüsü

Yayınlanma
14
Paul Onuachu Trabzonspor'un Gol Büyüsü
Okunma Süresi: 2 dk

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 2025-26 sezonunda sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem gol krallığında hem de toplam skor katkısında lider konumda bulunan Onuachu, bordo-mavili takımın hücum hattındaki en önemli silahı haline geldi. 8 maçta kaydettiği 6 gol ve 1 asist ile takımının en etkili oyuncusu olmayı başardı.

İstikrarlı Performansıyla Fark Yaratıyor

Onuachu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 8 maçta toplam 673 dakika süre alarak Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'a karşı 7 skor katkısı sağladı. Bu istikrarlı performansı, onu hem gol krallığı yarışında hem de takımının genel verimliliğinde öne çıkarıyor. 2,01 boyundaki forvet, başta hava topları olmak üzere, rakip savunmayı yıpratmada gösterdiği yetenekle dikkat çekiyor.

Takımın Omurgasında Kritik Rol

2023-24 sezonunda Trabzonspor'a kiralık olarak katılan Onuachu, o günden bu yana takımın hücum dinamizminin en önemli parçalarından biri oldu. Teknik direktör Fatih Tekke’nin oyun planında özel bir yer edinmiş olan Onuachu, sadece bitirici vuruşlarıyla değil, aynı zamanda takım arkadaşlarına sağladığı destekle de öne çıkıyor. Tekke, daha önce yaptığı açıklamalarda Onuachu’nun, “benim oyun kurulumumda ve hücum organizasyonlarımda en önemli oyuncum” olduğunu ifade ederek, oyuncunun takım üzerindeki etkisini vurgulamıştı.

Son Yılların En Skorer Futbolcularından Biri

Onuachu, 2023-24 sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atarak toplamda 17 gol kaydetmişti. Bu sezon da aynı performansı sürdürerek, Trabzonspor’un hücum gücünü artırmaya devam ediyor. Taraftarların sevgilisi haline gelen Onuachu, hem güven verici performansıyla hem de takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olarak, bordo-mavili camiada önemli bir figür haline geldi. Trabzonspor'un gol büyüsü olarak anılan bu futbolcu, gelecekte de takımın başarısına katkı sağlamayı sürdürecek gibi görünüyor.

