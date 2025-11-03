Orkun Kökçü Kariyerinin En 'Hırçın' Dönemini Yaşıyor

Beşiktaş'ın genç milli futbolcusu Orkun Kökçü, kariyerinde yaşadığı değişimle dikkat çekiyor. Hollanda'nın Feyenoord ve Portekiz'in Benfica takımlarında geçirdiği dönemlerde sakin bir oyun tarzı sergileyen Kökçü, Türkiye Süper Lig'ine hızlı bir giriş yaparak beklenmedik bir hırçınlık sergiledi. Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik bir yenilgi alırken, Kökçü'nün sahada gördüğü kırmızı kart, takımının avantajını kaybetmesine neden oldu.

Kırmızı Kartın Etkisi

Mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş, 2-0 önde olduğu bir dönemde Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu durum, Fenerbahçe'nin geri dönüş yapmasına olanak tanıdı; ilk yarıyı 2-2 berabere tamamladıktan sonra, 83. dakikada Duran’ın attığı golle maçı kazanmayı başardı.

Önceki Performansı ile Karşılaştırma

Kökçü'nün futbol kariyerindeki kırmızı kart sayısı dikkat çekiyor. Feyenoord'da 175 maç ve Benfica'da 98 maçta toplam 273 karşılaşma oynayan Kökçü, bu süre zarfında sadece 1 kez kırmızı kart görmüştü. Bu tek kırmızı kartı, 2020-2021 sezonunda Eredivisie'de Fortuna Sittard maçında gördüğü belirtiliyor. Ancak Beşiktaş'ta, Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 2 kez kırmızı kart görmesi, kariyerindeki bu değişimi gözler önüne seriyor.

Ceza Durumu ve Ligin Zirvesi

Trendyol Süper Lig’deki 11 haftalık süreçte hakemler, toplamda 27 kez kırmızı kart göstermiştir. Orkun Kökçü, bu sezon en çok kırmızı kart gören oyuncu konumunda, iki kırmızı kart ile ligdeki diğer futbolcuların önünde yer alıyor. Beşiktaş’ın önemli transferleri arasında gösterilen Kökçü, aynı zamanda takım kaptanlığı görevini de üstlenmiş durumda.

Milli Takım Performansı

Milli takımda da önemli bir rol üstlenen Kökçü, A Millî Takım formasıyla 45 maça çıkmış ve 3 gol, 8 asistlik bir performans sergilemiştir. Milli takım kariyerinde henüz kırmızı kart görmemişken, 8 sarı kartla uyarılar almıştır. Ancak kulüp düzeyindeki performansı, beklenenin altında kalmıştır. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde de 5 maçta görev almasına rağmen henüz gol ya da asist kaydedememiştir.

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'taki durumu, genç futbolcunun kariyerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Henüz kendisinden bekleneni verememiş olsa da, takımın performansına katkı sağlamak için çaba göstermeye devam ediyor.