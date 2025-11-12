Mourinho'dan Benfica'ya Flaş Transfer Talebi

Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, yaklaşan ara transfer dönemi için kulüp yönetiminden önemli taleplerde bulundu. Portekizli teknik adam, takımın performansını artırmak amacıyla beş farklı mevkide takviye yapılmasını istedi. Bu talepler, Benfica'nın mevcut durumunu güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Transfer İhtiyacı Hakkında

Record'un haberine göre, Mourinho, ocak ayındaki transfer dönemi için yönetime sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet pozisyonları için yeni oyuncular alması gerektiğini iletti. Bu talep, Benfica'nın bu sezonki performansını iyileştirmenin yanı sıra, rekabet gücünü artırmayı da hedefliyor. Mourinho'nun, eski takımı Porto'ya karşı daha güçlü bir kadro oluşturma isteği, kulüp içinde büyük bir beklenti oluşturmuş durumda.

Benfica'nın Mevcut Durumu

Mourinho'nun Benfica'daki yönetimi, Bruno Lage'nin görevden alınmasının ardından geçtiğimiz dönemde başlamıştı. Portekiz ekibi, Mourinho ile birlikte 12 resmi maçta mücadele etti ve bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Özellikle ligde kaybetmeyen Mourinho, Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maçta da mağlubiyetle karşılaştı. Bu durum, Mourinho'nun transfer taleplerinin ne denli acil olduğunu gözler önüne seriyor.

Benfica'nın mevcut kadrosunun performansı ve Mourinho'nun takıma olan etkisi, kulüp yönetimi ve taraftarlar tarafından yakından izleniyor. Deneyimli teknik adamın, ocak transfer dönemi için yönetime sunduğu taleplerin kabul edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor. Bu transferlerin gerçekleştirilmesi durumunda, Benfica'nın sezonun ikinci yarısında nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir soru işareti olarak gündemde kalmaya devam ediyor.