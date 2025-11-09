Dolar
Mourinho gitti, hesabı kaldı! Bıraktığı fatura şoke etti

14
14
Okunma Süresi: 2 dk

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki teknik direktörlük görevi sona erdi, ancak İstanbul günlerinin bıraktığı mali yük gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcının, 15 aylık konaklama süresi boyunca Four Seasons Hotel'deki lüks süit odasında kaldığı ve bu süreçte kulübe toplamda 36,5 milyon TL'lik bir maliyet oluşturduğu iddia ediliyor.

Mourinho'nun İstanbul'daki Konaklaması

Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Mourinho, İstanbul'da geçirdiği süre boyunca prestijli Four Seasons Hotel'de konakladı. Otelin en lüks süitinde kalması, kulübün bütçesine önemli bir yük getirdi. Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre, Mourinho'nun konaklama masrafları, Fenerbahçe için ciddi bir gider kalemi oluşturdu.

Olası Tazminat ve Mali Yük

Mourinho’nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin feshi sonrası, tazminat tutarının henüz resmi olarak açıklanmadığı belirtiliyor. Ancak, teknik direktörün hem sözleşme feshi hem de konaklama masraflarıyla birlikte kulübe önemli bir mali yük getirdiği ifade ediliyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin finansal dengeleri açısından dikkat çekici bir tablo oluşturuyor.

Fenerbahçe, Mourinho döneminde yaşanan bu maliyetlerle birlikte, kulüp yönetimi ve taraftarları arasında çeşitli tartışmalara neden oldu. Mourinho’nun İstanbul'daki performansı ve kulübe kattıkları, konaklama masrafları ile karşılaştırıldığında farklı bir perspektif sunuyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin gelecekteki teknik direktör seçimleri ve mali yönetim stratejileri üzerinde de etkili olabilir.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Maliyet
#Spor
#Four Seasons Hotel
#Konaklama Giderleri
