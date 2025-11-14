Dolar
Merih Demiral Fenerbahçe ile Anlaşma Sağlayacak mı?

Merih Demiral Fenerbahçe ile Anlaşma Sağlayacak mı?

Yayınlanma 14
14
Merih Demiral Fenerbahçe ile Anlaşma Sağlayacak mı?
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Merih Demiral, mevcut kulübü Al Ahli ile yeni bir sözleşme imzalamaya oldukça yakın olduğu bildiriliyor. Sarı-lacivertli takım, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli stoperin durumunu yakından takip ediyordu. Ancak, Suudi Arabistan'dan gelen son gelişmeler, Fenerbahçe'nin transfer planlarını etkileyebilir.

Fenerbahçe'nin İlgi Alanında

Fenerbahçe, Merih Demiral'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdürürken, oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olması, sarı-lacivertli kulübün bu transfer için umutlarını artırmıştı. 27 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye katılması durumunda takımın savunma hattında önemli bir güç oluşturacağı düşünülüyordu. Ancak, Al Ahli'nin Merih ile yeni bir sözleşme imzalamak için harekete geçmesi, bu planları karmaşık hale getirdi.

Al Ahli ile Görüşmeler Başladı

Al Ahli yönetimi, Merih Demiral ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladığını duyurdu. Tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu belirtilirken, milli futbolcunun mevcut sözleşmesi kapsamında yıllık 12 milyon euro net maaş aldığı kaydedildi. Bu durum, Merih'in kulübünde kalma ihtimalini artırıyor ve Fenerbahçe'nin transfer stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Bu Sezonki Performansı

Merih Demiral, bu sezon Al Ahli formasıyla 14 maçta sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Performansı ile dikkat çeken futbolcu, takımının savunmasında önemli bir rol üstleniyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Merih'in kısa süre içinde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu gelişme, hem Al Ahli hem de Fenerbahçe için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Fenerbahçe'nin, Merih Demiral ile ilgisi sürerken, Al Ahli'nin oyuncuyla sözleşme uzatma çabaları, transfer sürecinin seyrini değiştirebilir. Futbolseverler, bu süreçte yaşanacak gelişmeleri merakla takip ediyor.

#Fenerbahçe
#Merih Demiral
