Melikgazi Basketbol Yeni Sezona Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yaklaşan sezon öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kulüp, bu süreçte Memorial Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzalayarak takımın sağlık desteğini güçlendirdi.

İmza Töreni Kadir Has Spor Salonu’nda Gerçekleşti

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü, Memorial Hastanesi ile yaptığı sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza törenini Kadir Has Spor Salonu’nda düzenledi. Törende kulüp başkanı Yakup Yüksel, Melikgazi Kayseri Basketbol'un bu sezonki faaliyetlerine başladığını belirterek, "Bu yıl takımımız tamamlandı ve yabancı oyuncularımız da kadromuza katıldı. Tüm teknik ekibimiz ve sporcularımız tam kadro antrenmanlara başladık. Memorial Hastanesi, yıllardır kulübümüze destek veriyor ve bu yıl da bu desteği sürdürdü. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir sezon geçiririz," dedi.

Memorial Hastanesi’nden Destek Mesajı

Memorial Kayseri Hastanesi Başhekimi Dr. Serhat Koyuncu ise, takıma verdikleri destekten dolayı duyduğu gururu dile getirdi. Koyuncu, "Bu takımın birbirinden güzel başarı hikâyeleri ile dolu olduğunu biliyoruz. Sakatlıkların az olduğu bir sezon geçirmeyi diliyoruz ve sağlıklı bir şekilde nice başarılar bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Takım Antrenmanlarına Devam Ediyor

İmza töreninin ardından, Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncuları lig öncesi antrenmanlarına devam etti. Başantrenör Emre Özsarı yönetimindeki antrenmanlar, teknik çalışmalara odaklanarak gerçekleştirildi. Özsarı, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, geçen sezondan 4-5 oyuncuyu kadroda tutmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Bu hafta itibarıyla tüm yabancı oyuncuların da kadroya katıldığını belirten Özsarı, "Yaklaşık 3 hafta içinde ligimiz başlayacak. Erciyes Cup ve Fenerbahçe Cup gibi iki hazırlık turnuvasına katılacağız. Hedefimiz, yüksek mücadele gücüne sahip, koşan ve defansif anlamda etkili bir basketbol sergilemek," ifadelerini kullandı.

Özsarı, bu sezonki yabancı oyuncu kuralının değiştiğini ve ilk kez 3+2 organizasyonunun uygulandığını hatırlatarak, hazırlık turnuvalarının kendileri için önemli bir fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi. "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız," diyerek takıma olan inancını ifade etti.