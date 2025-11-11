Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, dostluk ve centilmenlik ortamında başarıyla tamamlandı. Spor İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen turnuva, katılımcı birimlerin spor ruhunu ve dayanışma duygusunu pekiştirdiği bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Final Heyecanı ve Şampiyon

Turnuvanın final maçında heyecan doruk noktasına ulaştı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, finalde gösterdiği üstün performansla şampiyonluğu elde etti. Turnuvanın diğer başarılı takımları arasında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ikinci, Yazı İşleri Müdürlüğü ise üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlar, her birim için büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Ödül Töreni ve Kutlamalar

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaclı, takımları tebrik ederek kupa ve madalyaları takdim etti. Ortaclı, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, turnuvanın katılımcı birimlerin birlikteliğini pekiştirdiğini belirtti. Ayrıca, turnuvada yer alan tüm ekiplerin gösterdiği mücadele ruhu ve takım dayanışması için teşekkürlerini iletti.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekibi, şampiyonluk kupasını kaldırarak büyük bir sevinç yaşadı. Belediye yetkilileri, bu başarıyı kutlarken, diğer takımları da elde ettikleri başarılar için tebrik etti. Kütahya Belediyesi, bu tür etkinliklerle hem sportif faaliyetlere destek vermeyi hem de birimlerin sosyal bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.