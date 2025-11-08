Kocaelispor - Galatasaray Maçı Tarihi, Saati ve Yayın Bilgileri

Kocaelispor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması için geri sayım başladı. Bu önemli maç, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaeli Stadı'nda gerçekleştirilecek. Galatasaray, ligdeki 11 maçta elde ettiği 9 galibiyet ve 2 beraberlikle, 29 puan toplayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda bulunuyor. Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 11 puanla 15. sırada yer almakta. Taraftarlar, maçın sonucunu merakla bekliyor.

Maçın Detayları

Kocaelispor - Galatasaray maçı 9 Kasım 2025 tarihinde, Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay olarak belirlenirken, Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Maç Yayın Bilgileri

Bu heyecan dolu karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, evlerinde veya bulundukları yerlerde bu önemli maçı takip edebilecek.

Galatasaray'da Eksikler ve Sarı Kart Durumu

Galatasaray, Kocaelispor maçı öncesinde iki önemli oyuncusundan yoksun olacak. Yunus Akgün, kasık fıtığı nedeniyle, İlkay Gündoğan ise sağ arka adalesindeki orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle sahada yer almayacak. Ayrıca, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Torreira, bu maçta sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Takımların hedefleri doğrultusunda büyük bir öneme sahip olan bu maç, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.