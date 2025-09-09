Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Kulüpte Bir Araya Geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarıyla ilk kez bir araya geldiği antrenman sırasında Mert Hakan Yandaş ile diyalog kurması dikkat çekti. İki futbolcunun, geçtiğimiz aylarda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışmanın ardından aynı takımda mücadele edecek olmaları, futbol kamuoyunda merak konusu haline gelmişti. İdman sırasında yaşanan bu diyalog sosyal medyada geniş yankı buldu.

İdman Detayları ve Atmosfer

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başlayarak çabukluk ve pas çalışmaları ile devam etti. Takım, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Milli takımlarda bulunan oyuncular ise aktif dinlenme programı uyguladı.

Geçmişteki Gerginlikler ve Yeni Başlangıç

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki kariyerinde Mert Hakan Yandaş ile arasında yaşanan gerginlikler, futbolseverler tarafından hatırlanıyor. Geçen yıl Mayıs ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere Fenerbahçe armasını gösterdiği esnada Kerem Aktürkoğlu ile sahada fiziksel bir arbede yaşanmış, ardından sosyal medya üzerinden karşılıklı sert açıklamalar yapılmıştı. Bu nedenle, her iki futbolcunun aynı takımda nasıl bir ilişki geliştireceği merakla bekleniyordu.

Diyalog ve Takımdaşlık Mesajı

İdman sırasında Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog, dikkat çekici bir şekilde dostane bir havada gerçekleşti. Mert Hakan Yandaş, "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın." diyerek takım ruhunu vurguladı. Kerem Aktürkoğlu ise "Allah Razı olsun." karşılığını vererek bu yeni birlikteliğe destek verdi. Yandaş'ın "Kazasız belasız." demesi üzerine Aktürkoğlu, "Amin." diyerek bu ifadeye katıldı. Bu diyalog, iki futbolcunun birbirlerine olan yaklaşımının olumlu bir başlangıç olduğunu gösteriyor.

Kerem Aktürkoğlu, antrenmandan önce tesisleri gezerek diğer takım arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buldu. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. İki futbolcunun yeni kulüplerindeki birlikteliği, futbolseverler ve medya tarafından yakından takip ediliyor.