İnegöl'de Yeni Spor ve Kamp Merkezi Yükseliyor
İnegöl Belediyesi, doğanın kalbinde yer alan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde (DOSTUM) gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla yeni bir spor ve kamp merkezi inşa ediyor. Bu proje, bölgenin doğal güzellikleri içinde hem yerel halk hem de ziyaretçiler için cazip bir alan oluşturmayı hedefliyor.

Proje Kapsamı ve Hedefler

Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan DOSTUM’da devam eden kapsamlı dönüşüm projesi, yeni spor alanları ve kamp alanları ile donatılacak. Proje tamamlandığında, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahalarının yanı sıra konaklama alanları, oyun çadırları, sağlık çadırları ve açık otopark gibi çeşitli imkânlar sunulacak. Bu sayede DOSTUM, Türkiye'nin önemli kamp merkezlerinden biri olmayı amaçlıyor.

Çalışmaların Durumu

Şu an itibarıyla saha yapımları tamamlanmışken, kamp ve diğer çadır alanlarının kurulumu ile çevre düzenlemeleri devam ediyor. DOSTUM’un yenilenen yapısıyla hem İnegöllülerin hem de şehrin dışından gelen misafirlerin ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. Projenin ilerleyişini yerinde inceleyen İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlere Yönelik Yeni Fırsatlar

Merkezin geniş bir alana sahip olması, daha kapsamlı ve günün şartlarına uygun bir şekilde dizayn edilmesini sağlıyor. DOSTUM’un yenilenen kamp alanı, özellikle öğrenci ve gençlerin uğrak yeri olmayı hedefliyor. Bu yeni düzenlemeler, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri bir ortam sunacak.

İnegöl'de doğayla sporun bir araya geldiği bu yeni merkez, hem yerel halk hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için önemli bir buluşma noktası haline gelmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, DOSTUM’un İnegöl ve çevresi için sunduğu olanakların artması hedefleniyor.

