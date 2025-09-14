Dolar
Haberin Gündemi Spor İlk Defa Maça Giden Çocukların Heyecanı

İlk Defa Maça Giden Çocukların Heyecanı

Yayınlanma
14
İlk Defa Maça Giden Çocukların Heyecanı
Okunma Süresi: 2 dk

Bursaspor’a verdiği desteklerle bilinen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayatında ilk kez Bursaspor maçını stat atmosferinde deneyimleyen çocukların heyecanına ortak oldu. Bu özel etkinlik, çocukların spor sevgisini artırmak ve Bursaspor’a olan bağlılıklarını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi'nden Anlamlı Proje

Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan ve daha önce hiç Bursaspor maçını tribünden izlememiş çocukları muhtarlar aracılığıyla belirleyerek, onları maçlara götürme projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda, Alemdar Mahallesi’nden seçilen 60 çocuk, Bursaspor’un Arnavutköy Belediyesi ile oynadığı maçı izlemek üzere Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’na götürüldü. Böylece çocuklar, yeşil-beyaz renkleri tanıma ve destekleme fırsatı buldular.

Tribünde Bursaspor Coşkusu

İlk kez stadyumda maçı izleyen çocuklar, 90 dakika boyunca Bursaspor’a tezahürat ederek takımlarına destek verdiler. Bursaspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da çocuklarla birlikte tribünden takip etti. Bursaspor’un attığı her golde çocukların sevinci gözlerinden okunuyordu; bu anlar, Başkan Aydın ile birlikte kutlandı.

Başkan Aydın’ın Mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Alemdar Mahallesi’nden 60 çocuğumuzla birlikte Bursaspor maçını tribünden izledik. Çocuklar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı. Bu tür etkinliklerin, çocuklara sporu sevdirmek ve takım ruhunu aşılamak adına önemli olduğunu vurguladı.

Teşekkür Mesajları

Hayatlarında ilk defa bir Bursaspor maçını tribünden izleme fırsatı bulan çocuklar, bu deneyimi kendilerine sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ettiler. Bu tür projelerin, genç nesillerin sporla iç içe büyümelerine katkı sağladığı belirtilirken, Bursaspor’a olan sevginin daha da artması hedefleniyor.

