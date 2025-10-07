Hikmet Çolak'tan Gelen Kötü Haber Altay'ı Üzdü

İzmir’in köklü futbol kulüplerinden Altay, stoper Hikmet Çolak’tan gelen beklenmedik bir haberle sarsıldı. 20 yaşındaki genç futbolcunun, geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan en az üç hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu durum, kulüp ve taraftarları derinden etkiledi.

Hikmet Çolak'ın Sakatlık Süreci

Geçtiğimiz hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında sakatlanan Hikmet Çolak, devre arasında oyundan alındı. Yapılan kontroller sonucunda, genç oyuncunun adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. Son olarak Manisa'da gerçekleştirilen Bornova 1877 müsabakasında forma giyemeyen Çolak, tedavi süreci nedeniyle en az üç hafta boyunca takımda yer alamayacak.

Defanstaki Değişiklikler

Hikmet Çolak'ın yokluğunda, Altay’ın defans hattında 17 yaşındaki Arif'in görev alacağı öğrenildi. Genç futbolcunun performansı, takımın savunma hattındaki dengeyi sağlamak açısından önem taşıyor. Altay, bu hafta evinde oynayacağı Söke 1970 karşılaşmasına hazırlanıyor.

Diğer Sakatlık Durumları

Altay'da ayrıca kaleci Ozan'ın tedavi sürecinin devam ettiği, ancak bireysel antrenmanlara başladığı belirtildi. Ozan, henüz takımla tam anlamıyla antrenmanlara katılmamış durumda. Geçtiğimiz hafta kadroya alınmayan Mert Yıldırım'ın ise hafif bir sakatlık geçirdiği, ancak durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Altay, bu zorlu süreçte genç oyuncularına güvenerek, ligdeki hedeflerinden sapmadan yoluna devam etme çabası içinde. Taraftarlar, takımın bu dönemi nasıl geçireceğini merakla bekliyor.