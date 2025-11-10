Hacılar Erciyesspor, Lider Kayseri Atletikspor'u Mağlup Etti

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'nin 8. haftasında Hacılar Erciyesspor, ligin zirvesindeki Kayseri Atletikspor'u 2-1'lik skorla yenerek rakibine sezonun ilk mağlubiyetini yaşattı. Maç, Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da gerçekleştirildi ve karşılaşmanın hakemliğini Ahmet Pakırcı, Burhan Başpınar ve Umut Enes Kaya üstlendi.

Karşılaşmanın Detayları

İlk yarıda her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Kayseri Atletikspor'un kalecisi Ali Özdoğan, Hacılar Erciyesspor'un ataklarını başarıyla savuşturdu. Ancak, maçın ikinci yarısında dengeler değişmeye başladı. Kayseri Atletikspor, 47. dakikada Doğukan Kılıç'ın attığı golle öne geçti. Bu gol, Hacılar Erciyesspor için bir uyanış oldu.

Hacılar Erciyesspor, hemen yanıt vererek 49. dakikada Alper Durdu'nun attığı golle eşitliği sağladı. Maçın 70. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Alper Durdu, Hacılar Erciyesspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu goller, Hacılar Erciyesspor'un galibiyetine giden yolda kritik bir rol oynadı.

Kırmızı Kart ve Maçın Seyri

Karşılaşmanın 43. dakikasında Kayseri Atletikspor'un antrenörü Serkan Karakuş, hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu durum, takımın moralini olumsuz yönde etkiledi ve Hacılar Erciyesspor’un üstünlüğü ele geçirmesine olanak tanıdı. İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Hacılar Erciyesspor, galibiyetle birlikte ligin üst sıralarındaki iddiasını da güçlendirdi.

Takım Kadroları

Kayseri Atletikspor'un maç kadrosunda Ali Özdoğan, Utku Burak Sezer, Bahadır Sarıçiçek, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Armağan Malik Çelik (Buğrahan Çiçek dk.74), Ali Ateş (Batuhan Hidayetoğlu dk. 70), Süha Çetin (Alperen Güler dk.74), Emre Ateş, Emin Burak Dursun ve Doğukan Kılıç yer aldı.

Hacılar Erciyesspor ise Fazlı Güner, Talha Karaevli, Ömer Faruk Karadoğan, Ali Buğrahan Gökşen (Sefa Şahin dk.80), M. Yasin Turgutalp (Resul Kahriman dk.4), Alper Durdu, Mehmet Akif Gürkan (Batuhan Duran dk.15), Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Said Emre Gündoğan ve Furkan Yiğit Yılmaz ile sahada yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'un liderliğini sarsmış ve ligdeki rekabetin daha da kızışmasına neden olmuştur. İlerleyen haftalarda bu iki takımın performansı merakla takip edilecektir.