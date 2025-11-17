Dolar
42,3282 %0,23
Euro
49,0500 %0,43
Gram Altın
5.540,94 % -0,19
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Guardiola'dan Filistin'e Destek: 'Bu Maç Sembolikten Daha Fazlası'

Guardiola'dan Filistin'e Destek: 'Bu Maç Sembolikten Daha Fazlası'

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Guardiola'dan Filistin'e Destek: 'Bu Maç Sembolikten Daha Fazlası'
Okunma Süresi: 2 dk

Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, Katalonya ile Filistin arasında yarın gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın sembolik bir anlamdan çok daha fazlasını ifade ettiğini belirtti. İspanya'nın RAC1 radyosuna verdiği demeçte, bu maçı sadece bir futbol müsabakası olarak görmekten ziyade, Filistinlilerin dünya genelindeki desteklerini hissetmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Karşılaşmanın Anlamı

Guardiola, "Bu sembolik bir maçın ötesinde. Artık herkes durumu biliyor. Filistinliler, bu karşılaşmayla dünyanın bir kesiminin onları düşündüğünü görecekler," ifadelerini kullandı. Teknik direktör, futbolseverlere stadyumları doldurma çağrısı yaparak, bu tür organizasyonların farkındalık yaratmasının yanı sıra, arkasında somut bir eylem gerektirdiğini ifade etti. "Sembolizm, farkındalığı artırmaya yardımcı oluyor, fakat arkasında harekete geçirici bir şey olması gerekiyor," diyerek, bu tür etkinliklerin sadece gösteri olmaktan öte, anlamlı bir destek sunması gerektiğini dile getirdi.

Filistin'e Yönelik Eleştiriler

Guardiola, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dair derin bir empati göstererek, "Filistinlilerin yalnız bırakıldığını görüyoruz. Biz hiçbir şey yapmadık. Orada doğmuş olmaları onların suçu değil. Hepimiz onların yok olmasına izin verdik," şeklinde konuştu. Bu bağlamda, Gazze'deki trajik olaylara da dikkat çekerek, "Bu dünyada Gazze'deki katliamları savunabilecek bir insan hayal edemiyorum. Çocuklarımız orada olabilir ve sadece orada doğdukları için öldürülebilirler," dedi.

Dayanışma Maçı

Filistin Milli Takımı, yarın Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadyumu'nda dayanışma maçı gerçekleştirecek. Bu karşılaşma, sporun birleştirici gücünü ve uluslararası dayanışmayı simgeleyen önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Guardiola'nın çağrısı, futbolseverlerin bu anlamlı günde stadyumda yer alarak Filistin'e destek vermeleri için bir fırsat sunuyor.

#Filistin
#Futbol
#Kültür
#Politika
#Spor
#Josep Guardiola
#Manchester
Bolu'da Sanayi ve Turizm Alanında Önemli Gelişmeler
Bolu'da Sanayi ve Turizm Alanında Önemli Gelişmeler
#Ekonomi / 17 Kasım 2025
Yemekteyiz Seda Kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tır Şoförü Seda Hanım Kaç Yaşında, Nereli?
Yemekteyiz Seda Kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tır Şoförü Seda Hanım Kaç Yaşında, Nereli?
#Gündem / 17 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
16 Yaşındaki Emre Yazgan'ın Ölümünde Savunma: 'Sanık Değil Mağdur Olmalı'
16 Yaşındaki Emre Yazgan'ın Ölümünde Savunma: 'Sanık Değil Mağdur Olmalı'
Spor
Dünya Kupası Elemeleri Heyecanı Sürüyor: Maçlar Exxen ve TRT Spor’da Yayında
Dünya Kupası Elemeleri Heyecanı Sürüyor: Maçlar Exxen ve TRT Spor’da Yayında
17 Kasım 2025 Euro Kuru Güncel Verileri
17 Kasım 2025 Euro Kuru Güncel Verileri
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki Yabancıların Sayısı 3 Milyon 615 Bin
Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki Yabancıların Sayısı 3 Milyon 615 Bin
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda Tören Düzenlendi
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda Tören Düzenlendi
Güneş Sistemi'nin Gerçek Hızı Düşünülenden Çok Daha Fazla Çıktı
Güneş Sistemi'nin Gerçek Hızı Düşünülenden Çok Daha Fazla Çıktı
Bursa Kestane Şekeri, AB Coğrafi İşaret Tescili Aldı
Bursa Kestane Şekeri, AB Coğrafi İşaret Tescili Aldı
Aslıhan Sinem Çiçek davasında yeni gelişme: Sanık 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak
Aslıhan Sinem Çiçek davasında yeni gelişme: Sanık 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft