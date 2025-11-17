Guardiola'dan Filistin'e Destek: 'Bu Maç Sembolikten Daha Fazlası'

Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, Katalonya ile Filistin arasında yarın gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın sembolik bir anlamdan çok daha fazlasını ifade ettiğini belirtti. İspanya'nın RAC1 radyosuna verdiği demeçte, bu maçı sadece bir futbol müsabakası olarak görmekten ziyade, Filistinlilerin dünya genelindeki desteklerini hissetmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Karşılaşmanın Anlamı

Guardiola, "Bu sembolik bir maçın ötesinde. Artık herkes durumu biliyor. Filistinliler, bu karşılaşmayla dünyanın bir kesiminin onları düşündüğünü görecekler," ifadelerini kullandı. Teknik direktör, futbolseverlere stadyumları doldurma çağrısı yaparak, bu tür organizasyonların farkındalık yaratmasının yanı sıra, arkasında somut bir eylem gerektirdiğini ifade etti. "Sembolizm, farkındalığı artırmaya yardımcı oluyor, fakat arkasında harekete geçirici bir şey olması gerekiyor," diyerek, bu tür etkinliklerin sadece gösteri olmaktan öte, anlamlı bir destek sunması gerektiğini dile getirdi.

Filistin'e Yönelik Eleştiriler

Guardiola, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dair derin bir empati göstererek, "Filistinlilerin yalnız bırakıldığını görüyoruz. Biz hiçbir şey yapmadık. Orada doğmuş olmaları onların suçu değil. Hepimiz onların yok olmasına izin verdik," şeklinde konuştu. Bu bağlamda, Gazze'deki trajik olaylara da dikkat çekerek, "Bu dünyada Gazze'deki katliamları savunabilecek bir insan hayal edemiyorum. Çocuklarımız orada olabilir ve sadece orada doğdukları için öldürülebilirler," dedi.

Dayanışma Maçı

Filistin Milli Takımı, yarın Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadyumu'nda dayanışma maçı gerçekleştirecek. Bu karşılaşma, sporun birleştirici gücünü ve uluslararası dayanışmayı simgeleyen önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Guardiola'nın çağrısı, futbolseverlerin bu anlamlı günde stadyumda yer alarak Filistin'e destek vermeleri için bir fırsat sunuyor.