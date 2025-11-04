Galatasaray'ın Ajax Maçı Kadrosu Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın saat 23.00'te deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray, Ajax ile yapacağı kritik mücadele öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı.

Kadroda Sakatlıklar Etkili Oldu

Galatasaray, Ajax maçı için belirlenen kadrosunda bazı önemli eksiklikler yaşadı. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan, bu zorlu karşılaşmada takım arkadaşlarına eşlik edemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, kadroda yer alan oyuncuları şu şekilde duyurdu: Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.

Açık Hava Mücadelesi

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde etmek istediği başarı için kritik bir dönemeçte bulunuyor. Ajax ile oynanacak maç, her iki ekip açısından da büyük önem taşıyor. Daha önceki karşılaşmalarda yaşanan deneyimler ve geçmiş istatistikler, bu maçın heyecanını artırıyor. Sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki bu mücadelede galibiyet hedefleyerek, grup aşamasında ilerlemek için önemli bir adım atmayı planlıyor.

Maç, hem Galatasaray hem de Ajax için büyük bir fırsat sunuyor. İki takımın da kazanma arzusu, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele vaad ediyor. Galatasaray taraftarları, takımlarının bu önemli karşılaşmada iyi bir performans sergilemesini umut ediyor.