Galatasaray'dan Transfer Hamleleri: Hedefler ve Beklentiler

Galatasaray'dan Transfer Hamleleri: Hedefler ve Beklentiler

14
14
Galatasaray'dan Transfer Hamleleri: Hedefler ve Beklentiler
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine odaklanan Galatasaray, ara transfer döneminde önemli adımlar atmayı planlıyor. Takımın kadrosunu güçlendirmek için yürütülen çalışmalar, özellikle pahalı ve yıldız bir orta saha oyuncusunun transferi üzerine yoğunlaşmış durumda. Başkan Dursun Özbek, bu süreçte belirli oyuncularla temasa geçerek, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

Transfer Gündeminin İlk Sırasındaki İsim: Manuel Ugarte

Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan isim, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte. Uruguaylı oyuncu, İngiliz ekibinde beklenen performansı sergileyemediği için takımdan ayrılma aşamasına geldi. Galatasaray, Ugarte'yi kiralık olarak almak ve satın alma opsiyonu eklemek için girişimlerde bulunuyor. Uruguaylı futbolcular Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da devreye girmesiyle, Ugarte'nin transferinin gerçekleşmesi için çalışmalar hız kazandı. Ancak, Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in görevden alınması ve Michael Carrick'in göreve gelmesi, transfer sürecini belirsiz hale getirdi.

Fabian Ruiz ve Youssouf Fofana İle İlgili Gelişmeler

Galatasaray'ın diğer önemli hedefi ise Paris Saint-Germain'in İspanyol yıldızı Fabian Ruiz. Ruiz’in, Paris ekibiyle yeni sözleşme imzalama aşamasında olması, transfer görüşmelerini karmaşık hale getirdi. Öte yandan, Galatasaray’ın İtalya'nın Milano şehrinde yürüttüğü transfer operasyonları kapsamında, Milan forması giyen Youssouf Fofana ile de ciddi görüşmeler yapılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fofana için 30 milyon euro üzerinde bir teklif sunarak İtalyan kulübüyle pazarlık masasına oturdu. Milan, bu teklifi 40 milyon euro seviyesine çıkarmak istiyor. Fofana’nın bu sezonki performansı, transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

Manuel Locatelli İle İlerleyen Görüşmeler

Galatasaray’ın transfer gündeminde bir diğer önemli isim ise Juventus'un kaptanı Manuel Locatelli. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi masada. Bu transfer için görüşmeler titizlikle sürdürülüyor ve Galatasaray yönetimi, bu oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Hakan Çalhanoğlu Transferi Üzerine Beklentiler

Başkan Dursun Özbek’in, yöneticilerinden Hakan Çalhanoğlu'nun transferini sonuçlandırmaları yönündeki talebi de dikkat çekiyor. Milli takım kaptanı Hakan, Inter ile sözleşmesinin sona ermesine 1.5 yıl kalmışken, İtalyan kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetti. Galatasaray'ın Hakan için yaptığı girişimler, oyuncunun transferi konusunda olumlu bir atmosfer yaratıyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle Hakan’ın sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.

Uğurcan Çakır Transferinin Anıları

Dursun Özbek, sezon başında kaleci transferinde de benzer bir tutum sergilemişti. Ederson ve Donnarumma gibi ünlü kalecilerle görüşmeler yapıldığı süreçte, Özbek son günlerde Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için devreye girmişti. Bu durum, Hakan Çalhanoğlu transferinde de benzer bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Galatasaray, bu transfer dönemi boyunca hedeflediği oyuncularla ilgili görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Dursun Özbek’in liderliğinde yürütülen bu süreçte, sarı-kırmızılı ekibin kadrosunu güçlendirmek için atılacak adımlar merakla bekleniyor.

#Dursun Özbek
#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
