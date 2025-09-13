Galatasaray'da Üç Oyuncu Değişikliği

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşmak üzere Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre kadroda üç önemli değişiklik yaptı. Bu değişiklikler, takımın sahada nasıl bir performans sergileyeceği konusunda merak uyandırdı.

Değişiklikler ve Yeni İsimler

Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'yi Eyüpspor karşısında ilk 11'de görevlendirirken, Günay Güvenç, Mario Lemina ve Victor Osimhen’i yedek kulübesine aldı. Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan transfer edilen kaleci olarak ilk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkarken, İlkay Gündoğan da Manchester City'den gelen yeni transfer olarak kadroda yer buldu.

Mauro Icardi'nin Dönüşü

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Eyüpspor maçıyla birlikte 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı buldu. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Icardi, bu sezon Fatih Karagümrük ile yapılan maçta sahalara dönmüştü. Eyüpspor karşılaşması, Icardi için önemli bir geri dönüş niteliği taşıyor.

Barış Alper Yılmaz Kadroda

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen transfer teklifi nedeniyle psikolojik zorluklar yaşayan Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında kadroya almadığı bir oyuncuydu. Ancak transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Barış Alper, Eyüpspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Taraftarlar, Barış Alper'i tribünlere çağırarak destek verdiler ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor” şeklinde tezahüratlarda bulundular.

Galatasaray'ın İlk 11'i

Galatasaray, Eyüpspor karşısına Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı. Yedek kulübelerinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı. Ayrıca, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen, bu karşılaşmada forma giyemedi.

Taraftar Desteği ve Mesajlar

Galatasaray taraftarları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımını yalnız bırakmadı. Müsabaka öncesinde futbolculara tezahüratlarla destek veren taraftarlar, yeni transferler Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'a özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Eyüpspor'a transfer olan eski futbolcu Kerem Demirbay'ı da tribüne çağırarak destek verdiler.

Seremoni ve Mesaj

Futbolda dijital zorbalık ve şiddet konularına dikkat çekmek amacıyla Kulüpler Birliği Vakfı, tüm paydaşları sporun ruhuna uygun davranmaya davet etti. Müsabakanın başlangıcında iki takım futbolcuları, “Nefret yok, futbol var” pankartıyla sahaya çıkarak bu önemli mesajı duyurdular.