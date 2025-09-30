Galatasaray, Liverpool Maçı Öncesinde Victor Osimhen ile Görüştü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde İngiliz futbol devi Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu önemli maç öncesinde, teknik direktör Okan Buruk'un yıldız forvet Victor Osimhen ile yaptığı özel görüşme dikkat çekti. Buruk'un, Osimhen'in karşılaşmadaki rolü hakkında yaptığı açıklamalar, maç öncesi umutları artırdı.

Osimhen'in Durumu ve Maç Öncesi İhtiyaç

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlamıştı. Bugün oynanacak olan Liverpool maçı, takım için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in durumu merak konusu. Osimhen, Afrika Kupası elemeleri sırasında Ruanda'ya karşı oynanan maçta ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirmişti ve Süper Lig'de de son üç maçı kaçırmıştı. Ancak, Alanya deplasmanında son 10 dakikada sahada bulunarak durumunu test etti.

Okan Buruk'tan Özel Mesaj

Okan Buruk'un, Osimhen ile yaptığı görüşmede, "Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var. Eğer iyi hissediyorsan, seni ilk 11'de görmek istiyorum" şeklinde bir mesaj ilettiği öğrenildi. Bu açıklama, Osimhen'in motivasyonunu artırmış durumda. Nijeryalı futbolcunun, bu önemli maça özel bir hazırlık yaptığı ve taraftarının önünde Liverpool'a karşı forma giymek istediği bildirildi.

Osimhen'in Maçta Oynama İhtimali

Osimhen’in sahada yer alıp almayacağı, kulüp doktorlarının yapacağı değerlendirmelere bağlı. Eğer doktorlardan olumlu rapor alınırsa, Osimhen, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahne alacak. Bu durum, hem oyuncunun hem de taraftarın beklentilerini yükseltiyor. Öte yandan, Mauro Icardi'nin yedek olarak maça çıkması bekleniyor.

Karşılaşma, bugün saat 22.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu kritik maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.