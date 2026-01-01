Dolar
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e Taşlama: Hiç Anlamıyorum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, futbol yorumculuğu ve antrenörlük arasında gidip gelen isimleri eleştirerek dikkat çekti. YouTube'da yayınlanan Sports Digitale kanalındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Kocaman, eski öğrencisi Volkan Demirel'i isim vermeden eleştirerek, bu tür geçişlerin kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirtti.

Aykut Kocaman'ın Açıklamaları

Dört yıl boyunca teknik direktörlük yapmayan Aykut Kocaman, kariyeri hakkında yaptığı açıklamalarda birçok yerden yorumculuk teklifi aldığını ancak bu teklifleri değerlendirmediğini ifade etti. Kocaman, “Söylediğim sözlerin dinleyenler tarafından bir değeri olmasını istiyorum. Antrenörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antrenörlüğe sürekli geçiş yapanları hiç anlayamıyorum” dedi. Kocaman, bu tür geçişlerin maddi veya tanınırlık açısından bir ihtiyaç meselesi olabileceğine değinerek, bu durumu saygıyla karşıladığını belirtti.

Volkan Demirel'in Kocaman ile İlgili Geri Adımı

Volkan Demirel, Aykut Kocaman hakkında önceki dönemde olumlu ifadeler kullanmıştı. Ağustos ayında, Mourinho'nun Fenerbahçe'den gönderilmesinin ardından Demirel, Kocaman'ın en doğru aday olduğunu belirtmiş ve “Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım. Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam!” demişti. Ancak, kısa bir süre sonra Demirel, Kocaman ile ilgili sözlerini düzeltme gereği duydu. Demirel, Kocaman'ın sportif direktör olduğu bir senaryoda teknik direktörlük yapmayı düşündüğünü, fakat kendisinin yardımcı antrenör olma niyetinde olmadığını açıkladı.

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile İlgili Düşünceleri

Kocaman, Fenerbahçe'deki teknik adam değişim süreci hakkında sorulan bir soruya yanıt vererek, teklif alıp almadığıyla ilgili detay vermedi. “Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum” diyen Kocaman, ismimin geçmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Daha önce Fenerbahçe’ye yardıma hazır olduğunu belirten Kocaman, mevcut durumun iyi gittiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Transfer İhtiyaçları

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, “Fenerbahçe'nin daha net bir santrfora ihtiyacı var. En az üç tane transfere ihtiyaç duyuluyor” diyerek, takımın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, top kontrolünü ve ilerlemesini hızlandıracak oyunculara yapılacak hamlelerin önemine dikkat çekti.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları, futbol dünyasında yankı bulmaya devam ederken, Volkan Demirel ile olan ilişkisi ve Fenerbahçe'nin geleceği hakkında tartışmalar sürüyor.

