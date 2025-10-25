Fenerbahçe'nin Toplam Borcu Açıklandı: Ali Koç Kulüpten Alacağını Bıraktı

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal durumunu gözler önüne serdi. Kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon lira olarak açıklandı. Bu finansal tablo, kulüp yönetiminin mali durumu hakkında önemli bilgiler sunarken, Fenerbahçe'nin gelecekteki mali stratejilerini de etkileyecek.

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi. Bu rakamlar, kulübün mali yapısının ne kadar karmaşık olduğunu ve borç yönetiminin önemini ortaya koyuyor. Ayrıca, kulübün taşınmazlarının toplam değerinin 9.9 milyar TL olarak kaydedilmesi, Fenerbahçe'nin varlıklarının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Ali Koç'un Kulübe Desteği

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün Ali Koç'a olan borcuyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Salar, "Diğer borçlar kalemindeki 4.1 milyar TL'nin yaklaşık 3.5 milyar TL'si, Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcudur. Kendisi, vergisel ve mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti." şeklinde konuştu. Bu durum, Koç'un kulüp için gösterdiği mali destek ve sorumluluk anlayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Finansal tabloların açıklanması, Fenerbahçe'nin mali durumunun yanı sıra, kulübün gelecekteki projeleri ve hedefleri açısından da önem taşıyor. Kulüp yönetiminin bu verileri dikkate alarak alacağı kararlar, Fenerbahçe'nin uzun vadeli başarısını etkileyebilir. Bu bağlamda, kulüp üyeleri ve taraftarlar, mali durumun iyileştirilmesi ve yönetimin şeffaflığı konularında dikkatli bir izleme süreci yürütmekte.