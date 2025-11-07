Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'ı Geride Bıraktı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü José Mourinho ile Galatasaray arasında yaşanan son gelişmeler, futbolseverleri derinden etkiledi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşısında sergilediği performansla dikkat çekerken, bu durum Mourinho'nun öne geçmesine neden oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşanan bu rekabetten dolayı büyük bir heyecan içerisinde.

Galatasaray'ın Ajax Karşısındaki Performansı

Galatasaray, Ajax ile oynadığı maçta etkileyici bir futbol sergileyerek rakibini 3-0 mağlup etti. Özellikle Victor Osimhen, gösterdiği performansla maçın yıldızı oldu. Mücadelenin 60. dakikasında Osimhen’in kafa golüyle öne geçen Galatasaray, 66. ve 78. dakikalarda kazandığı penaltıları da değerlendirerek hat-trick yaptı. Bu sonuç, Galatasaray'ın grup aşamasındaki kritik bir galibiyet elde etmesini sağladı.

Puan Sıralamasında Öne Çıkma Çabası

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, puanını 9'a çıkararak grup sıralamasında 9. sıraya yerleşti. Ancak burada dikkat çeken bir durum, Benfica ve Ajax gibi ligin son sıralarında bulunan takımların, yayın gelirleri sayesinde Galatasaray'dan daha fazla kazanç elde etmesiydi. FMD verilerine göre, Galatasaray üç galibiyetle 6.3 milyon Euro prim kazandı ve toplam gelirini 32.2 milyon Euro'ya yükseltti. Buna karşın, Benfica 42 milyon Euro, Ajax ise 37.6 milyon Euro ile Galatasaray'ı geride bıraktı.

Ekonomik Dengesizlik ve Gelir Farkları

UEFA’nın ödül dağıtım sisteminde gelir farkını belirleyen en önemli etkenler arasında son beş yıldaki Avrupa performansı ve ülke bazlı yayın anlaşmaları bulunuyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin yayın havuzu payının düşük kalması, Galatasaray'ın sportif başarılarına rağmen ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde kalmasına neden oldu. Galatasaray, yayın havuzundan 7.1 milyon Euro gelir elde ederken, Benfica bu kalemden 23.3 milyon Euro, Ajax ise 18.7 milyon Euro kazandı. Bu durum, Avrupa futbolundaki ekonomik dengesizliğin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.