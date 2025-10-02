Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Kırığı Tespit Edildi

Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın antrenman sırasında geçirdiği sakatlık sonucunda sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini resmi olarak açıkladı. Bu gelişme, sarı-lacivertli camiada endişe yarattı ve oyuncunun durumuna dair merak uyandırdı.

Antrenmanda Yaşanan Sakatlık

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki kalecinin dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı kaza sonrasında sakatlandığı belirtildi. Kulüp, oyuncunun sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve tedavi sürecine hemen başlandığını duyurdu. İrfan Can Eğribayat, bu sezon takımın kalesini koruma görevini üstlenmişti ve sakatlığı, takımın sezon hedefleri açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Tedavi Süreci ve Beklentiler

İrfan Can Eğribayat'ın tedavi süreci, kulüp doktorları tarafından titizlikle yürütülecek. Oyuncunun ne zaman sahalara döneceği konusunda henüz kesin bir bilgi verilmiş değil; ancak yapılan açıklamalar, tedavi sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesini amaçladıklarını gösteriyor. Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonundaki alternatifler, bu süreçte daha fazla dikkat çekecek ve takımın performansını etkileyecektir.

Bu sakatlık, Fenerbahçe'nin sezon hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Kulüp, oyuncuların sağlığına öncelik vermekle birlikte, ligdeki rekabetin de göz önünde bulundurulması gerektiğini biliyor. İrfan Can Eğribayat'ın tedavi süreci, hem kulübün hem de taraftarların yakından takip edeceği bir konu haline geldi.