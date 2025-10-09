Fenerbahçe'de Ayrılıklar ve Yeni Hedefler

Fenerbahçe, taraftarları arasında tartışmalara neden olan bir oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Performansı ve takım içindeki tutumu nedeniyle eleştirilen Youssef En Nesyri'nin geleceği, Samsun maçının ardından belirsizleşti. Taraftarların yoğun tepkisi sonucu, kulüp yönetiminin bu oyuncuyla ipleri kopardığı iddia ediliyor. En Nesyri’nin Fenerbahçe ile olan bağlarını kopardığı ve takımdan mental olarak uzaklaştığı öne sürülüyor.

Yeni Forvet Arayışları Başladı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Fenerbahçe yönetimi En Nesyri’nin boşluğunu doldurmak için forvet arayışlarına hız verdi. BBC Sport'un haberine göre, kulübün gündeminde Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta bulunuyor. 1997 doğumlu Fransız futbolcu, güçlü fiziği ve etkili vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin, En Nesyri’yi Ocak ayında satmaya hazırlanması, Mateta'nın transferini daha da olası hale getiriyor.

Jean-Philippe Mateta Kimdir?

Jean-Philippe Mateta, 28 Haziran 1997 tarihinde Fransa'nın Sevran şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Châteauroux'da başlayan Mateta, 2016 yılında Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer oldu. Ardından ikinci lig ekiplerinden Le Havre'a kiralanan genç futbolcu, 2018'de Bundesliga kulübü Mainz 05'e imza attı ve 2021 yılında Crystal Palace'a katıldı. Mateta, Fransa'nın 19 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında da görev almış, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yer alarak turnuvanın en skorer üçüncü oyuncusu olarak gümüş madalya kazanmıştır. Futbol kariyerinde önemli bir isim olan Mateta, kongolu bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalar, taraftarlar arasında heyecan yaratıyor. Kulübün, Mateta ile ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesiyle birlikte, takımın rekabet gücünü artırmayı hedeflediği görülüyor.