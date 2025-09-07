Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonundaki önemli karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor maçı hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürmeye devam ediyor. Teknik ekip, milli takıma çağrılan oyuncuların yokluğunda, kadronun diğer üyeleri ile yoğun bir çalışma programı uyguladı.

Antrenman Detayları

Bugün sabah saatlerinde yapılan antrenman, sporcuların kuvvet ve dayanıklılığını artırmaya yönelik salondaki çalışmalarla başladı. Bu aşamada oyuncular, kondisyonlarını artırmak amacıyla çeşitli egzersizler gerçekleştirdi. Ardından sahaya geçilerek, ısınma hareketleri ile birlikte koordinasyon ve çabukluk üzerine odaklanıldı. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde ise pas çalışmalarına geçildi. Bu çalışmalar, takımın oyun içindeki iletişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çift Kale Maç ve Gelecek Çalışmalar

Fenerbahçe'nin antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Bu tür maçlar, oyuncuların taktiksel anlayışlarını geliştirmeleri ve birbirleriyle uyum içinde oynamaları açısından büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla birlikte Trabzonspor karşısında sergileyecekleri performans için hazırlıklarını pekiştirmiş oldu. Takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek ve müsabaka öncesi son hazırlıklarını yapacak.