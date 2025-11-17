Dolar
Fenerbahçe Beko’nun Kader Maçı! Partizan Deplasmanında Kritik Sınav

EuroLeague’de Partizan – Fenerbahçe Beko maçı 21 Kasım Cuma günü saat 22.30’da oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus’tan canlı yayımlanacak.

Turkish Airlines EuroLeague’de play-off hattını doğrudan etkileyecek bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında Partizan ile karşı karşıya geliyor. Avrupa basketbolunun en zorlu deplasman atmosferlerinden biri olan Belgrad’daki Stark Arena, bu kritik maçta sarı-lacivertlileri bekliyor.

Her iki takımın da puan kaybına tahammülünün kalmadığı sezonun bu döneminde, karşılaşma hem sıralama hem de psikolojik üstünlük açısından yüksek önem taşıyor.

Partizan – Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman?

Tarih: 21 Kasım 2025, Cuma

Saat: 22.30 (TSİ)

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Canlı Yayın: S Sport

Dijital Yayın: S Sport Plus

Fenerbahçe Beko’nun zorlu Partizan deplasmanından galibiyetle dönmesi, hem EuroLeague sıralamasında avantaj sağlaması hem de takım içi moral açısından büyük bir kazanım olacak.

