Fenerbahçe Beko Kızılyıldız Maçı Detayları

EuroLeague 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı evinde konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip, önceki haftada Zalgiris karşısında bekleneni veremeyerek mağlubiyet almıştı ve bu maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise merak konusu oldu.

Maçın Zamanı ve Yayın Detayları

Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız arasındaki mücadele, 26 Ekim 2023 tarihinde saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, S Sport TV ve S Sports Plus dijital platformları üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Böylece taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başına geçebilecek.

Hakem Üçlüsü ve Maç Öncesi Beklentiler

Karşılaşmayı yönetecek hakem üçlüsü, İspanyol Miguel Angel Perez, Litvan Gytis Vilius ve Fransız Hugues Thepenier'den oluşuyor. Maç öncesinde Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız'ın fiziksel bir oyun sergileyeceğini belirtti. Jasikevicius, "Kızılyıldız, her zaman sert oynayan fiziksel bir takım. Onlar sezonun ilk galibiyetini almak için burada olacaklar. Bizim de onlardan hırslı bir şekilde sahada olmamız gerekiyor. EuroLeague’deki mağlubiyetimizin ardından evimizde kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, bu maçla birlikte hem taraftarını mutlu etmek hem de EuroLeague'de üst sıralara çıkmak amacında. Kızılyıldız ise güçlü rakibi karşısında elde edeceği bir galibiyetle sezonun gidişatını değiştirmek istiyor. Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmada takımlarının performansını merakla izlemeye hazırlanıyor.