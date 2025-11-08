Dolar
Euroleague'de 9. Haftanın Ardından

Euroleague’de 9. Haftanın Ardından

Euroleague’de 9. Haftanın Ardından
Okunma Süresi: 2 dk

Euroleague’de 9. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Fenerbahçe Beko, evinde Fransız temsilcisi ASVEL’i 81-67 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Öte yandan Anadolu Efes, konuk ettiği Olimpia Milano’ya 97-93 yenilerek sezonun 6. mağlubiyetini aldı. Ayrıca, Türk başantrenör Ergin Ataman’ın yönettiği Yunan ekibi Panathinaikos, deplasmanda Kızılyıldız’a karşı 86-68’lik bir skorla kaybetti.

Lider Zalgiris Kaunas

Euroleague’de geride kalan 9 haftada, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda yer alıyor. Bu performans, Zalgiris’in güçlü bir oyun sergilediğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile haftayı 13. sırada tamamlarken, Anadolu Efes 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 16. sırada bulunuyor. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise yalnızca 2 galibiyeti olan ASVEL yer almakta.

9. Haftanın Toplu Sonuçları

Euroleague’de 9. haftanın sonuçları, takımların performansını gözler önüne seriyor. Kızılyıldız, Panathinaikos’u 86-68 mağlup ederken, Fenerbahçe Beko, ASVEL karşısında 81-67’lik bir skorla galibiyet elde etti. Dubai Basketbol, Hapoel Tel Aviv’i 109-97 yenmeyi başardı. Baskonia, Virtus Bologna’yı 87-76, Maccabi Tel Aviv ise Monaco’yu 107-112 mağlup etti. Paris Basketbol, Bayern Münih’e 82-86 kaybederken, Anadolu Efes, Olimpia Milano’ya 93-97 mağlup oldu. Zalgiris Kaunas, Valencia Basket’i 86-77 ile geçerken, Olympiakos, Partizan’ı 80-71 mağlup etti. Barcelona ise Real Madrid’e karşı 92-101’lik bir skorla mağlup oldu.

