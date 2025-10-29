Erzurum'da 102. Karakucak Güreşleri Başladı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen ve Cumhuriyet ile yaşıt olan 102 yıllık 'Karakucak Güreşleri', bu yıl da büyük bir katılımla başladı. Türkiye, İran, Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden toplamda 403 pehlivan, güreş meydanında yeteneklerini sergilemek üzere bir araya geldi.

Karakucak Güreşleri'nin Tarihçesi

Uzundere'de, Cumhuriyet'in ilanından sonra köy statüsünde başlayan bu geleneksel güreş etkinliği, 102 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürülmüştür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, güreşler yerel halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Cazgırlığını Fuat Özbay'ın üstlendiği müsabakalarda, pehlivanlar minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.

Müsabakaların Detayları

Karakucak Güreşleri, Uzundere ilçe merkezindeki güreş arenasında gerçekleştiriliyor. Bu yılki etkinlikte, farklı yaş ve kategorilerde toplam 18 ayrı müsabaka planlanmış durumda. Her bir pehlivan, geleneksel güreş tekniklerini kullanarak rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içine giriyor. Güreşlerin sabah saatlerinde başlayan ilk bölümü, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Uluslararası Katılım ve Yerel İlgi

Etkinliğe olan uluslararası ilgi, Karakucak Güreşleri'nin yalnızca yerel bir etkinlik olmanın ötesine geçtiğini gösteriyor. Türkiye'nin yanı sıra İran, Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden gelen pehlivanlar, bu geleneksel spor dalında uluslararası bir platformda kendilerini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, Uzundere'nin yerel halkı, güreşleri izlemek için arenayı doldurarak bu tarihi geleneğe destek veriyor.

Güreş etkinliği, hem sporcular hem de seyirciler için unutulmaz anlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Katılımcıların ve izleyicilerin heyecanla beklediği müsabakalar, geleneksel Karakucak Güreşleri'nin 102. yılında da büyük bir coşkuyla devam ediyor.