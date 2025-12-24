Dolar
Erciyes 38 FK, Antalya'da Kamp Çalışmalarına Başlıyor

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Nesine 3. Lig takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, yarın Antalya’da toplanarak yeni sezon kamp çalışmalarına başlayacak. Kulüp, ilk yarıda gösterdiği performansla dikkat çekerken, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’da bir araya gelecek.

Kamp Süreci ve Hazırlık Planları

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Nesine 3. Lig 2. Grup’ta 15 haftalık ilk yarının ardından bir mola vermişti. Mavi-siyahlı ekip, verilmiş olan 5 günlük iznin sona ermesiyle birlikte yarın saat 15.30’da Antalya’da toplanacak. Teknik Direktör Adem Çak yönetiminde gerçekleştirilecek kamp süreci, oyuncuların fiziksel ve teknik anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kamp sırasında, kulüp yönetimi kadroya 4-5 yeni oyuncu dahil etmeyi planlıyor. Bu durum, takımın güçlenmesi ve ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İlk antrenman, yarın saat 17.30’da gerçekleştirilecek ve bu antrenman, kampın başlangıcını simgeleyecek.

Hazırlık Maçları ve Lig Hedefleri

Antalya kampı boyunca Erciyes 38 FK’nın 2 veya 3 hazırlık maçı oynaması bekleniyor. Bu maçlar, takımın oyun sistemini oturtması ve oyuncuların birbirleriyle uyumunu artırması açısından kritik öneme sahip. İki haftalık kamp süresinin ardından ekip, Kayseri’ye dönecek ve lig hazırlıklarına devam edecek.

Ligin ilk yarısını 23 puanla 5. sırada tamamlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk karşılaşmasında deplasmanda Türk Metal 1963 SK ile karşılaşacak. Bu maç, takımın sezon hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor ve taraftarlar, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir performans sergileyeceklerini umuyor.

