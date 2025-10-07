Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan İstifa Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın son dönemdeki olumsuz performansının ardından istifa etti. Belözoğlu'nun istifası, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrasında gündeme gelmişti. Bu maçın ardından, yönetimin ilk etapta istifayı kabul etmemesi, ancak sonrasında gelişmelerin değişmesiyle birlikte Belözoğlu'nun görevinden ayrılma kararı alması dikkat çekti.

Antalyaspor'daki Dönem ve Performans Analizi

Emre Belözoğlu, Antalyaspor’un teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda, camiada büyük umutlar doğmuştu. Sezonun başından itibaren 8 maçta yalnızca 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan takım, hayal kırıklığı yaratan bir grafik sergiledi. Yönetim değişikliğine rağmen Belözoğlu, görevine devam etmişti. Ancak, alınan sonuçlar ve taraftarların artan tepkisi, bu istifanın kaçınılmaz hale gelmesine sebep oldu.

Yeni Teknik Direktör Arayışları Başladı

Emre Belözoğlu’nun istifasını kabul eden Antalyaspor yönetimi, şimdi yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Kulüp, sezonun geri kalan kısmında daha iyi sonuçlar elde etmek ve üst sıralara tırmanmak için etkili bir isimle anlaşmayı hedefliyor. Bu süreçte, potansiyel adaylar arasında deneyimli isimlerin yer alması bekleniyor. Antalyaspor, yeni teknik direktör ile birlikte takımın performansını yükseltmek ve taraftarın beklentilerini karşılamak adına adımlar atmaya hazırlanıyor.